LIGUE 2 MOBILIS-14E JOURNÉE : MOB-JSMS ET CABBA-ASAM POUR LE PODIUM Deux chocs et deux derbys

Les Skikdis très attendus par les Crabes

Le duel qui mettra aux prises le MOB (2e) et la JSMS (4e) est un match «à six points» entre deux sérieux prétendants à la montée en Ligue 1 et dans lequel la réussite d'un bon résultat sera indispensable.

Les chocs CA Bordj Bou Arréridj-AS Aïn M'lila et MO Béjaïa-JSM Skikda, entre candidats à l'accession, seront à l'affiche de la 14e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis, prévue demain et qui sera marquée également par deux importants derbies, MC El Eulma-CA Batna à l'Est et ASM Oran-MC Saïda à l'Ouest. L'ASAM, solide leader avec 31 points et qui reste sur une large victoire contre l'Amel Boussaâda (5-1), se déplacera chez le CABBA, 6e avec 21 points, avec une tâche qui s'annonce des plus difficiles, car son futur adversaire se porte très bien en ce milieu de parcours, comme en témoigne sa victoire en déplacement (2-1) chez la JSM Béjaïa, pourtant considérée comme un potentiel candidat à l'accession. Autre match au sommet, le duel qui mettra aux prises le MOB (2e) et la JSMS (4e). Un match «à six points» entre deux sérieux prétendants à la montée en Ligue 1 et dans lequel la réussite d'un bon résultat sera indispensable, au risque de voir le leader s'échapper davantage, car l'ASAM compte actuellement six points d'avance sur le MOB et huit sur la JSMS qui avait essuyé lors de la précédente journée sa première défaite de la saison sur sa pelouse. Les derbys MCEE-CAB et ASMO-MCS ne devraient pas manquer d'intensité, car outre les points qui seront mis en jeu au cours de cette 14e journée, il existe une grande rivalité sportive entre les différents antagonistes. Hasard du calendrier, le MCEE (15e) et le CAB (12e) seront engagés dans un duel direct pour le maintien, alors que l'ASMO (8e) et le MCS (9e), mieux situés dans la hiérarchie, joueront quant à eux avec l'objectif de recoller au peloton de tête. L'ASMO, qui reste sur un retentissant exploit en déplacement contre la JSMS (2-1), tentera de confirmer sa belle performance contre une équipe du MCS qui a essuyé une cuisante défaite face au RC Kouba (3-0) lors de la 13e journée. Dans le bas du tableau, les mal-classés CRB Aïn Fakroun (15e) et RC Kouba (14e) auront la malchance de jouer en déplacement au cours de cette 14e journée, respectivement chez le WA Tlemcen (10e) et le RC Relizane (5e), ce qui devrait compliquer leur mission, car il sera probablement difficile d'y grignoter des points. Les deux autres matchs au menu de cette journée sont Amel Boussaâda (12e) - ASO Chlef (3e et GC Mascara (11e) - JSM Béjaïa (6e). Des duels qui devraient a priori revenir aux Chélifiens et Béjaouis, lesquels visent l'accession cette année, mais l'ABS et le GCM qui jouent leur survie, sont condamnés à s'imposer à domicile pour se donner un peu d'air dans leur lutte pour le maintien.



Programme des matchs:

WAT-CRBAF (15h)

RCR-RCK (15h)

AB-ASO Chlef (15h)

MCEE-CAB (15h)

ASMO-MCS (15h)

GCM-JSMB (16h)

CABBA-ASAM (16h)

MOB-JSMS (16h)