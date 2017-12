MONDIAUX 2017 DE POWERLIFTING (HANDISPORT) Beyour et Gerioua décrochent la 6e place

La compétition se poursuit au Méxique

Les Algériens Hadj Ahmed Beyour (+49 kg) et Samira Guerioua (+45 kg) se sont contentés, chacun, de la 6e place de leurs catégories de poids aux Championnats du monde de powerlifting handisport (messieurs et dames) qui se poursuivent à Mexico jusqu'à jeudi. Dans la catégorie des +49 kg, Beyour a terminé le concours avec une barre à 140 kg, réalisée à son 3e essai, après avoir entamé la compétition avec 135 kg. L'Algérien a pu, malgré tout, tirer son épingle du jeu, en se classant à la 6e position, devançant douze autres concurrents, répartis en deux plateaux.

Le titre mondial chez les +49 kg est revenu au Vietnamien Le Van Cong qui a réalisé un nouveau record du monde avec une charge à 181 kg.

Le Jordanien Omar Qarada a remporté la médaille d'argent (178 kg), alors que le Nigérian Adesokan Yakubu, champion d'Afrique en titre, s'est adjugé le bronze (175 kg). Chez les +45 kg (dames), Samira Guerioua, engagée dans le plateau A, a pris la 6e position grâce aux 87 kg qu'elle a soulevés à son premier essai.

Par la suite, Guerioua a échoué sur la barre de 93 kg d'une catégorie qui a enregistré la participation de 13 athlètes. Le podium des +45 kg a été partagé par la Chinoise Guo Lingling et ses 110 kg (nouveau record du monde), la Turque Muratli Nazmiye (107 kg) et l'Anglaise Newson Zoe (97 kg). Lors des compétitions de la 1ère journée, l'Algérienne Nacera Belarbi s'était contentée de la 13e et avant-dernière position dans la catégorie des -86 kg, dominée par la Nigériane Alice Oluwafemiayo, la Chinoise Zheng Feifei et l'Egyptienne Hassan Gehan. Engagée dans le plateau B, Belarbi a soulevé 83 kg à son second essai avant d'échouer à 86 kg.

La vainqueur du concours, Oluwafemiayo a remporté l'or avec 145 kg, suivie de Feifei (130 kg) et Gehan (125 kg). Le dernier athlète algérien engagé aux Mondiaux de Mexico, Hocine Bettir (+65 kg) montera, demain, sur le plateau A de la catégorie des +65 kg.

Le médaillé d'or du Grand-Prix IPC de Fizaa (Emirats arabes unis) en février dernier sera mis à rude épreuve par sept autres athlètes qui possèdent, presque, les mêmes potentialités et qui sont venus au Mexique pour le podium. Il s'agit, notamment, de l'Iranien Samad Abbasi, du Chinois Liu Lei et de l'Emirati Saïf Zaâbi.

En tout et pour tout, ils seront 21 athlètes engagés dans la catégorie des +65 kg, répartis sur trois plateaux (A, B et C).