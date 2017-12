A UNE SEMAINE DU MERCATO HIVERNAL Le MC Oran entame son remue-ménage

Une semaine avant l'ouverture du mercato d'hiver, le MC Oran commence à faire le ménage au sein de son effectif, en mettant trois joueurs sur la liste des libérés, apprend-on vendredi de la direction de ce club de Ligue 1. Première remarque: les trois joueurs concernés ont été recrutés l'été dernier et les Hamraoua misaient beaucoup sur eux, notamment pour leur longue expérience sur les terrains algériens. Il s'agit du défenseur, Adel Lakhdari et des attaquants Mohamed Amine El Amali et Mohamed Tiaïba, que les dirigeants oranais s'apprêtent à résilier les contrats. Lakhdari, transfuge du MO Béjaïa après la relégation de ce dernier en Ligue 2, n'a pris part qu'aux deux premiers matchs du championnat. Sorti sur blessure face au Paradou AC lors de la deuxième journée, il n'a plus rejoué avec la formation phare de l'Ouest du pays. Même scénario ou presque pour El Amali, l'ex-joueur de l'USM Bel Abbès, qui a souffert de blessures à répétition, mais qui brille aussi par ses nombreuses absences aux entraînements quand il est disponible. Quant à Tiaïba, rentré cet été au pays après une expérience d'une année en deuxième division qatarie, il semblerait qu'il n'a pas réussi à s'adapter avec sa nouvelle équipe. Ce joueur, qui était parmi les meilleurs buteurs du championnat lors de l'avant-dernier exercice lorsqu'il portait les couleurs du RC Relizane, a perdu sa place de titulaire depuis quelque temps. Pis encore, il n'est plus convoqué par l'entraîneur tunisien Moez Bouakaz, comme ce fut le cas pour le match d'hier contre la JS Saoura au stade Ahmed-Zabana d'Oran, pour le compte de la 14e journée de la Ligue 1. Dans les milieux du club, l'on pointe du doigt le président Ahmed Belhadj, à qui l'on reproche souvent ses recrutements ratés depuis son arrivée aux commandes du club, il y a de cela plus de trois années. Le MCO occupe la sixième place au classement avec 18 points, loin derrière le leader, le CS Constantine, qui en compte 30.