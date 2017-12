FC PORTO Brahimi buteur et passeur en Ligue des champions

L'international algérien du FC Porto, Yacine Brahimi, s'est illustré mercredi soir par un but et une passe décisive, lors de la victoire de son équipe à domicile face à Monaco (5-2) en match comptant pour la sixième et dernière journée de la phase des poules de la Ligue des champions d'Europe. Le joueur algérien a offert le premier but à son coéquipier Vincent Aboubakar après neuf minutes de jeu avant que ce dernier ne creuse l'écart à la 33e minute. Brahimi a ajouté le troisième but pour les siens à la dernière minute de la première mi-temps. Après la pause, Kamil Glik a réduit la marque pour Monaco, mais les Portugais ont marqué un quatrième but par Almex Telles à la 65e minutes. Le Colombien Radamel Falcao a réduit la marque à la 78e minute mais Tiquinho a ajouté le cinquième but pour les locaux à la 88e minute. D'autre part, l'Algérien Rachid Ghezzal titulaire avec Monaco a été expulsé à la 38 minute après une altercation avec le Brésilien Felipe. A l'issue de la phase des poules, les Turcs du Besiktas (14 pts) et les Portugais (10 pts) décrochent leurs tickets pour les 8es de finales de la Ligue des champions. Les Allemands de Leipzig terminent troisièmes du groupe avec sept points et disputeront l'Europa League, tandis que Monaco, bon dernier avec deux points est éliminée de toutes les compétitions européennes.



Il est nominé au titre du meilleur footballeur arabe 2017

L'international algérien du FC Porto, Yacine Brahimi figure dans la liste des dix joueurs nominés pour le Prix du Meilleur footballeur arabe de l'année 2017, décerné par l'Union arabe de la presse sportive (UAPS), à l'occasion de sa troisième édition. La commission spéciale du référendum de l'UAPS, présidée par le Marocain Badreddine Al-Idrissi et composée des membres Abdallah Al Marii (Qatar), Mohamed Al-Sheikh (Arabie Saoudite) et Zouheir Ourimi (Tunisie), a proposé les noms de dix joueurs, à partir de leurs performances au sein de leurs clubs et sélections nationales. Le vainqueur de l'édition 2017 succèdera à l'international algérien, Ryad Mahrez (Leicester City/Angleterre) vainqueur en 2016, alors que le trophée de la première édition (2015) est revenu au joueur marocain de Juventus de Turin, Mahdi Benatia.