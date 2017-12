MILAN AC Ça ne s'arrange pas avec l'UEFA

La situation du Milan AC devient de plus en plus problématique. Dans le viseur de l'UEFA depuis plusieurs semaines, le club italien ne se trouve pas dans les clous du fair-play financier et s'expose à des sanctions importantes (notamment l'exclusion des compétitions européennes). Pour éviter un tel scénario, le Milan a proposé un «accord volontaire» à l'instance européenne. L'objectif? Passer un deal avec l'UEFA pour présenter un plan fiable et raisonnable de retour à l'équilibre financier d'ici quatre ans. Mais selon la presse italienne ce jeudi, l'UEFA va refuser cette demande du Milan! Si cette nouvelle se confirme, la formation lombarde risque de lourdes sanctions et le nouveau projet des propriétaires chinois serait très sérieusement remis en question.