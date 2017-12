NA HUSSEIN DEY Boulaouidet écarté pour des raisons disciplinaires

L'attaquant du NA Hussein Dey Mohamed Boulaouidet, qui a séché les deux dernières séances entraînement, a été écarté du groupe pour «indiscipline», a-t-on appris auprès du pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis. «Boulaouidet ne s'est pas entraîné avec le groupe lors des deux derniers jours. Il est écarté du groupe jusqu'à son audition. Il a émis le voeu de partir, mais son contrat n'a pas encore été résilié», a indiqué le manager général du Nasria Chérif Abdeslam. Boulaouidet (27 ans) avait rejoint le NAHD l'été dernier pour un contrat de deux ans en provenance de la JS Kabylie. Il avait inscrit lors du précédent exercice

7 buts avec les Canaris. L'ancien sociétaire de l'Olympique Médéa a été rarement utilisé depuis le début de la saison d'abord par l'ancien entraîneur des Sang et Or Nabil Neghiz et actuellement par son successeur Dziri Billel. Boulaouidet avait été convoqué par l'ancien sélectionneur national l'Espagnol Lucas Alcaraz pour la double confrontation contre la Libye disputée en août dernier, comptant pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2018, compétition réservée aux joueurs du continent.