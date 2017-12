REAL MADRID Pérez ouvre la porte à Neymar

Voilà une sortie médiatique qui ne va pas calmer les rumeurs d'un transfert de Neymar (25 ans, 12 matchs et 9 buts en L1 cette saison) au Real Madrid. Interrogé par la Cadena SER, le président de la Casa Blanca, Florentino Pérez, a laissé entendre qu'il n'était pas contre une arrivée de l'attaquant du Paris Saint-Germain. «Tout le monde sait que j'ai voulu le recruter il fut un temps. En étant au Real Madrid, Neymar aurait plus de facilités à gagner le Ballon d'or», a lancé le patron des Merengue. Avant d'évoquer aussi Kylian Mbappé, tout en ouvrant toujours la porte à Neymar: «Laissons Mbappé grandir et progresser, pour voir jusqu'où il peut aller, nous avons les meilleurs du moment. Recruter Neymar en attendant? Ce n'est pas une mauvaise idée.» Pas sûr que ces propos seront très appréciés du côté du Paris Saint-Germain, qui n'a aucune intention de laisser partir Neymar. Pour le moment, le Brésilien est bien à Paris et un départ n'est pas au programme. Mais il est au moins fixé sur l'intérêt du Real.