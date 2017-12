SOLLICITÉ PAR LE MC ALGER Le président d'Angers refuse le prêt de Belaïli

Le MC Alger a tenté de rapatrier Youcef Belaili, recruté cet été par Angers SCO (Ligue 1 française).

Les dirigeants du Doyen ont essayé d'obtenir un prêt de six mois, mais le président angevin Saïd Chabane y a opposé son véto.

A la recherche d'un meneur de jeu pour disputer la Ligue des Champions africaine en février, le MCA est prié d'aller voir ailleurs. C'est Rafik Saïfi qui a essayé de convaincre Saïd Chabane de prêter Youcef Belaili au MC Alger pour une durée de six mois.

L'adjoint de Bernard Casoni a expliqué qu'un prêt profiterait d'une part au Mouloudia qui aura à jouer sur trois tableaux cette saison et à Youcef Belaili de gagner en compétition et de revenir à son meilleur niveau. Reversé en équipe réserve depuis plusieurs semaines, Youcef Belaili gagnerait en effet à être prêté au MCA d'un certain point de vue. Mais Saïd Chabane qui gère le dossier Belaili plus comme un paternel qu'un dirigeant a fait savoir clairement à son interlocuteur qu'il n'est pas question que l'attaquant oranais retourne en Algérie.

Le président algérien d'Angers SCO qui essaye de relancer la carrière de ce prodige en déperdition sait pertinemment que si Belaili retrouve le championnat algérien, il retrouvera au passage ses anciennes mauvaises habitudes. Alors quitte à le payer grassement pour jouer avec la réserve, Belaili restera à Angers. C'est en tous les cas son souhait aussi.