EMIRATS ARABES UNIS-ALGÉRIE LE 23 DÉCEMBRE À DUBAÏ En attendant le programme officiel des Verts

Par Saïd MEKKI -

Les joueurs locaux auront une nouvelle chance pour se mettre en valeur

Alors que le staff technique de l'EN a programmé officiellement un stage des joueurs locaux, le 17 décembre prochain, ponctué par un match amical en déplacement, face aux Emirats arabes unis, le programme officiel de la sélection algérienne pour l'année prochaine n'a pas encore été précisé avec l'officialisation des matchs amicaux durant les dates FIFA de mars et juin prochains. Ce sera d'ailleurs certainement le sujet principal de la prochaine conférence de presse du sélectionneur en chef, Rabah Madjer, avant le stage des locaux, prévu du 17 au 24 du mois en cours au Centre technique national de Sidi Moussa.

Ainsi et à l'issue de ce sage, Madjer et ses joueurs locaux s'envoleront le 19 décembre en direction de Dubaï pour jouer son premier match amical contre les Emirats arabes unis le 23 du même mois. Le retour des Verts sera effectué au lendemain du match.

D'ailleurs, ce match a fait couler un peu d'encre surtout lorsqu'on a évoqué une «condition» des Emirats de retrouver la sélection algérienne avec son équipe renforcée par des joueurs expatriés. Or, n'étant pas programmés dans une date FIFA, les Emiratis savent très bien qu'il serait impossible d'assurer une telle condition. D'où apparemment le retour à la réalité de ne jouer qu'avec les locaux. Comme si pour les responsables des Emirats, les joueurs locaux ne constitueraient pas un bon sparring-partner. A nos joueurs donc de montrer ce dont ils sont vraiment capables à Dubaï même.

Par ailleurs, plusieurs propositions de matchs amicaux ont été faites par des sélections nationales pour rencontrer les Verts durant les dates FIFA de mars et juin prochain. Les plus cités sont l'Iran, la Corée du Sud et la Belgique. De ces trois matchs, seul celui contre la Corée du Sud est assuré pour le mois de mai. Il ne reste plus que quelques petits détails à régler et la date officielle serait connue.

La FAF a un double avantage avec ces matchs amicaux à la demande des autres sélections dans la mesure où cela lui permet de renflouer ses caisses moyennant justement leur participation. Et à ce sujet, on annonce que les Sud-Coréens ont proposé 900.000 dollars pour un match amical en Europe où la sélection serait en stage pour préparer la phase finale du Mondial prévu en Russie, un mois plus tard.

D'autre part, les Iraniens ont déjà fait leur proposition depuis longtemps, mais n'ont toujours pas de réponse de la FAF.

Les Iraniens avaient proposé la date du 2 juin pour une rencontre amicale à Téhéran. Mais, on évoque une hésitation de la FAF.

D'ailleurs Hakim Medane, le manager des Verts a bien confirmé cette proposition tout en indiquant qu'ils n'avaient pas encore donné leur réponse. Est-ce pour négocier une autre proposition meilleure sur le plan financier où est-ce la «politique» qui rentre en jeu où est-ce qu'on pense faire plaisir à Madjer pour choisir un pays africain? Réponse dans quelques jours. D'autre part, le même Hakim Medane a confirmé la proposition d'un match amical contre le Portugal pour le mois de mars prochain. Pour Medane il s'agit d'attendre une lettre officielle de la Fédération portugaise pour confirmer officiellement cette rencontre amicale en Europe. Et ce sera également le cas pour la Belgique dont on annonce également un match amical. Le dernier mot revient donc à Madjer et son staff technique.