LE BUREAU FÉDÉRAL ET LE CHOIX DES JOUEURS EXPATRIÉS La FAF tente de rectifier son erreur

Par Saïd MEKKI -

Dernière réunion du BF de la FAF

Du compte rendu de la réunion du Bureau fédéral de la FAF, tenu au CTN de Sidi Moussa, la première instance qui gère le football national rectifie son erreur sur le critère de choix des joueurs expatriés qui a fait couler beaucoup d'encre.

Ainsi et «Dans un souci de cohérence avec cette politique, le Bureau fédéral a réaffirmé sa volonté de compter sur tous les joueurs algériens qu'ils soient nés en Algérie ou à l'étranger pour renforcer les différentes sélections nationales». Mais, là, il y a juste une observation à faire sur le communiqué de la FAF, qui parle de «réaffirmer sa volonté de compter sur les joueurs évoluant en France», car selon le dernier tweet sur le sujet, il y a eu bel et bien «tentative d'exclusion» de certains joueurs en leur faisant «indirectement» un procès d'intention.



Qualité technique et la discipline chez les jeunes

D'autre part, «la DTN note, avec satisfaction, que de jeunes joueurs évoluant en France, en Suisse, en Allemagne et au Canada ont envoyé et continuent d'envoyer des demandes pour intégrer les sélections nationales de jeunes, ce qui dénote de l'attachement indéfectible et indiscutable de la communauté algérienne établie à l'étranger à l'Algérie, comme cela a été démontré dans le passé par les nombreux joueurs algériens ayant représenté dignement le football algérien.» Et c'est là où la DTN qui tente de préciser sa position, verse dans la «théorie du cursus universitaire» en indiquant que «les seuls critères demeurent la qualité technique et la discipline. La qualité technique s'entend par le degré d'assimilation du jeune de la philosophie de jeu mise en place durant le cursus de formation.» Quant à la discipline, le règlement intérieur est indispensable, mais la DTN ne pipe mot sur le sujet. Par ailleurs, le DTN a demandé à ce que les jeunes joueurs talentueux des clubs amateurs convoqués dans les sélections de jeunes et qui jouent peu dans leurs clubs soient autorisés à changer de club durant la période des transferts hivernaux afin qu'ils puissent jouer et rester performants, ce qui est primordial à leur âge pour ne pas compromettre leur avenir.



Réunion Kerbadj-Medane incessamment

Hakim Medane, membre du BF et responsable de la sélection nationale et de la sélection des locaux, a fait un exposé sur les activités de la sélection nationale. Il a rappelé surtout la victoire en match amical contre la République centrafricaine qui a eu le mérite de permettre à la sélection nationale de renouer avec la victoire. En ce qui concerne la sélection nationale des locaux, Medane a annoncé un stage du 17 au 24 décembre 2017 qui sera ponctué par une rencontre internationale amicale. Dans son intervention, Mahfoud Kerbadj, président de la Ligue de football professionnel, a confirmé que la phase aller des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 Mobilis s'achèvera le 16 décembre 2017. La dernière journée des championnats Ligue 1 et Ligue 2 Mobilis est prévue pour les 18 et 19 mai 2018, soit dans les délais fixés par la Fédération internationale de football en cette année de phase finale de Coupe du monde. D'autre part, le président Kerbadj demande aux clubs algériens engagés dans les compétitions africaines de ne pas faire pression pour exiger le report de leurs matchs de championnat ou de coupe d'Algérie Mobilis. Pour ne pas gêner les clubs de Ligue 1 Mobilis ayant des joueurs internationaux convoqués en sélection nationale, le Bureau fédéral a émis le souhait que la LFP ne programme pas des journées de championnat de Ligue 1 Mobilis lors des dates FIFA. D'ailleurs, Kerbadj a annoncé la tenue très prochainement d'une réunion avec Hakim Medane afin de trouver des dates pour l'organisation de stages pour la sélection des locaux.



Le début de la compétition après la fin du mercato d'été

Par ailleurs, le BF a indiqué que le coup d'envoi du championnat des Ligue 1 et 2 pour la saison 2018-2019 sera donné à l'issue de la période des transferts d'été, a annoncé la FAF sur son site officiel. Le Bureau fédéral «a attiré l'attention de la Ligue de football sur un nouveau point de réglementation adopté par la FIFA et qui stipule qu'aucun Championnat national ne doit démarrer tant que la période des transferts concernant ledit championnat n'est pas close», précise la FAF. L'instance dirigeante de la compétition a été invitée à prendre en considération cette donnée pour l'établissement des calendriers des championnats des Ligues 1 et 2 pour la saison 2018-2019 et de la période de transferts y afférente.



Rappel de la Commission de résolution des litiges

Concernant les dettes des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 Mobilis envers des joueurs et entraîneurs, Kerbadj a annoncé qu'il sera abordé et tranché bientôt avec la soumission des décisions de la Commission de résolution des litiges à la Commission de discipline, conformément à la réglementation en vigueur. De son côté, le BF a rappelé la nécessité, pour les clubs endettés envers des joueurs et des entraîneurs, d'apurer leurs situations financières le plus tôt possible afin d'éviter les sanctions prévues par la loi. Sur le plan de l'arbitrage, le Bureau fédéral a décidé la constitution d'une commission composée de responsables de la LFP et de la CFA chargée d'étudier un nouveau régime indemnitaire pour les arbitres directeurs et les arbitres assistants.

D'autre part, la Ligue du football amateur a demandé à ce que le dossier de qualification des joueurs ayant été professionnels comporte un visa délivré par la Ligue de football professionnel. Concernant les compétitions de Futsal, il y en a deux: un championnat de première division auquel participeront les 20 clubs fondateurs de cette discipline en Algérie et un autre de deuxième division réservé aux six clubs créés cette année. Louiza Madani, chef du service juridique à la Fédération algérienne de football, a annoncé que des clubs ont fait l'effort d'essayer de régulariser leurs situations financière vis-à-vis des joueurs et entraîneurs qui détiennent des créances auprès d'eux, notamment le DRB Tadjenanet qui a payé toutes ses dettes et à qui il ne reste à payer que les frais de procédure. De même, le CR Belouizdad a remboursé un montant de 21.600.000 DA. Par ailleurs, elle a rappelé que les engagements par écrit entre les joueurs et les clubs pour des règlements à l'amiable sont pris en considération pour la déduction des montants des dettes. Côté médical, en l'absence du docteur Ali Yekdah, c'est le docteur Damerdji qui a été mandaté pour représenter la commission médicale en relevant le caractère obsolète de la convention entre les médecins contrôleurs antidopage et la Ligue de football professionnel, vu que les contrôles antidopage ont été étendus cette saison aux championnats du football amateur. Il a donc a proposé que les conventions des médecins contrôleurs soient signées avec la FAF, ce qui a été accordé.

Le représentant de la Commission médicale a également demandé une révision des indemnités des médecins contrôleurs. Autre point abordé par la présidente de la Commission du football professionnel, la résolution du problème des primes qui reviennent à la sélection algérienne féminine ayant participé aux Jeux africains de Maputo en 2011. Lors de ladite compétition, la sélection féminine avait remporté la médaille de bronze dans sa catégorie et le ministère de la Jeunesse et des Sports avait offert une prime à octroyer aux joueuses en récompense de ce résultat. Or, cette prime n'a jamais été remise aux joueuses par la Fédération algérienne de football malgré plusieurs requêtes. Du côté de la Commission de coordination avec les Ligues, celle-ci veille à la préparation de l'assemblée générale élective de la Ligue de wilaya de Khenchela prévue le 16 décembre 2017. Elle prépare également des dossiers d'audit des Ligues de wilaya de Djelfa et de Chlef.

Enfin, Rachid Gasmi, membre du Bureau fédéral et président du Comité d'organisation du Symposium sur le renouveau du football algérien, a présenté un rapport succinct sur l'état d'avancement de la préparation de cet événement majeur pour la relance du football algérien, prévu pour les 11 et 12 décembre 2017.