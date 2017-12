AG ÉLECTIVE DE LA FÉDÉRATION DES SPORTS DE BOULES Mohamed Chraâ élu nouveau président

Mohamed Chraa a été élu président de la Fédération algérienne des sports de boules (FASB) pour le mandat olympique 2017-2020, lors de l'assemblée générale élective (AGE), tenue hier, au Centre des Fédérations sportives à Dély-Ibrahim (Alger). Candidat unique au poste de président, Mohamed Chraâ, président de la ligue de Relizane, a obtenu 39 voix des 39 membres de droit présents à l'assemblée générale qui compte 61 membres à voix délibératives (25 ligues, 5 clubs et 9 membres du Bureau fédéral), en présence du représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), Djamel Amraoui. Deux candidats étaient en lice pour la poste de président de la FASB, mais dans au dernier moment, le président de la ligue de M'sila, Moussa Benkhaled, a préféré se retirer de la course dans une lettre adressée au secrétaire général de l'instance fédérale. Pour lui, l'Assemblée générale a été «dénudée de ses prérogatives que lui confère le règlement de l'instance fédérale, ce qui le rendra forcément inquiet dans le cas où il serait élu à la présidence du Bureau fédéral de la FASB dont on dit que les décisions sont soumises à des pressions externes».

De son côté, le nouveau président de la FASB, Mohamed Chraâ, a présenté une vision amère de la discipline qui a connu depuis une décennie un affaiblissement dont les conséquences ont été «désastreuses sur son développement au plan quantitatif et qualitatif, autant sur le nombre de licenciés que sur le niveau des joueurs.»

«Ce constat mérite d'être plus approfondi en cette étape charnière, autour d'une évaluation globale, fondée sur des pratiques managériales modernes dans une optique de rassemblement de toutes les énergies susceptibles de contribuer à la promotion de cette discipline qui a offert à l'Algérie sa première médaille d'or mondiale à Genève en 1964.», a déclaré Mohamed Chraâ à l'issue de son élection à la tête de FASB. Pour ce faire, le développement du sport boules passe, selon Chraâ, passe par une réorganisation de la discipline au niveau des quatre régions du pays (Est, Centre, Ouest et Sud), la formation avec la création de deux corps (arbitrage et éducateurs) et la révision du modèle sportif de compétition qui a «montré ses limites et aller vers une vraie compétition.» «La consultation doit regrouper les représentants des joueurs dans toutes les structures (ligues, régions et bureau fédéral, des techniciens représentant les deux disciplines (Pétanque et Lyonnaise) et créer des structures régionales de développement et prospection.», a-t-il ajouté.

La FASB fonctionne depuis deux mois sans président, après la démission de Mohamed-Réda Harroug, élu en mars dernier pour un mandat olympique de quatre années.