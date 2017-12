ATTENDU HIER À TUNIS POUR NÉGOCIER AVEC L'ES SAHEL Le torchon brûle entre Madoui et Hammar

Entre Kheireddine Madoui et l'Entente de Sétif, le divorce est sur le point d'être prononcé. L'entraîneur a fait savoir, avant-hier, à son président Hassan Hammar, qu'il souhaitait quitter son poste pour rejoindre l'Etoile du Sahel (Tunisie) qui lui a miroité un projet excitant. Kheireddine Madoui et Hassan Hammar se sont quittés fâchés, après le match d'avant-hier ESS-DRBT (2-0). C'est que le président sétifien, pourtant au courant de ce qui se tramait, n'a pas apprécié que son entraîneur lui annonce son désir de partir en cette période de la saison. Pour le moment, les choses en sont restées là. Chacun est parti de son côté. Mais en parallèle, l'arrivée de Madoui à l'Étoile du Sahel (Tunisie) est semble-t-il bouclée. Le technicien de 40 ans était attendu à Sousse dès hier pour finaliser les pourparlers et éventuellement signer son contrat avec l'actuel 4e du championnat tunisien. Néanmoins, son départ vers l'Etoile du Sahel pourrait être entravée par son contrat qui le lie avec l'Entente de Sétif jusqu'en juin 2020. Hassan Hammar a déclaré à ses proches qu'il ne comptait pas le libérer. La situation risque de virer au bras de fer si aucun accord n'est trouvé. Pour rappel, Madoui (champion d'Algérie en 2015 et 2017 et vainqueur de la Ligue des champions africaine en 2014 avec l'ESS) avait effectué une pige en Arabie saoudite à Al Wehda Club durant la saison 2015-2016 avant de rentrer au bercail.

