DROITS TV La Premier League lance un nouvel appel d'offres

Rien n'est trop grand pour la Premier League! Championnat le plus lucratif de la planète sur le plan des droits télévisés, la PL a lancé un nouvel appel d'offres pour la période 2019-2022 selon le Telegraph, avec sept différents packs pour les diffuseurs avec de nouveaux horaires, hier soir. Toujours d'après le quotidien britannique, les dirigeants anglais espèrent obtenir une revalorisation du chèque perçu (5,9 milliards d'euros). BT Sport et Sky Sports, les deux principaux diffuseurs, sont évidemment à l'affût. Tout comme les géants d'Internet Amazon et Facebook, qui étudient toujours la possibilité de diffuser du sport en live sur leurs réseaux.