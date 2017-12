FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE CYCLISME Iliès Laroui nouveau DTN

Iliès Laroui est devenu le nouveau directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), a annoncé le président de l'instance fédérale Mabrouk Kerboua avant-hier, à l'ouverture du collège technique national qui se tient à l'ENS/STS d'Alger, rapporte la page officielle de la FAC sur Facebook. La nomination M. Laroui, docteur en sport et entraîneur national de la sélection nationale juniors garçons, sera proposée au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), précise la même source. Le nouveau DTN a indiqué que «le plus urgent est l'organisation de la DTN avec la désignation du Directeur de équipes nationales, du directeur de la formation, et du directeur des jeunes talents». «La relance du cyclisme national en partant des jeunes catégories avec la participation de tous les acteurs du cyclisme national» est l'autre mission importante pour laquelle le nouveau DTN dit accorder un intérêt particulier.