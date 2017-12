L'USMA A ENCHAÎNÉ 4 MATCHS EN 9 JOURS Hamdi attend avec impatience la trêve

Les coéquipiers de Lamine Zemmamouche se rendront mardi prochain à Sétif pour croiser le fer avec l'ESS en mise à jour de la 8e journée, avant de boucler la phase aller le samedi 16 décembre sur le terrain de la lanterne rouge de l'USM Blida.

L'USM Alger, tenue en échec avant-hier à domicile face à la JS Kabylie (0-0) dans le cadre de la 14e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, a enchaîné un quatrième match en l'espace de neuf jours, alors que l'entraineur Miloud Hamdi relativise, estimant que ses joueurs ne pouvaient se donner «en un temps si court». «Cela fait quatre rencontres disputées en un laps de temps si court (9 jours, ndlr).

Les joueurs se donnent à fond et ce n'est pas facile pour eux. Je suis persuadé que beaucoup d'équipes n'auraient pas fait mieux que nous», a affirmé Hamdi à l'issue de la partie face à la JSK. L'USMA a entamé son parcours marathonien le mardi 29 novembre en remportant le derby de la capitale face au MC Alger (2-0) avant de se déplacer trois jours plus tard (2 décembre) à Oran pour défier le MCO (1-1) dans le cadre de la 13e journée.

Les Rouge et Noir ont accueilli le mardi 5 décembre l'US Biskra (2-0) en mise à jour de la 7e journée de la compétition.

«Depuis que je suis venu, nous n'avons fait qu'enchaîner les rencontres. Je n'ai pas pu pour le moment imposer ma stratégie. J'attends avec impatience la prochaine trêve hivernale pour pouvoir remettre de l'ordre dans notre jeu», a-t-il ajouté.

Miloud Hamdi a succédé en novembre dernier au Belge Paul Put, démissionnaire à l'issue de la défaite concédée à domicile face au leader du CS Constantine (2-1). Hamdi avait déjà assuré aux destinées techniques de l'USMA lors de la saison 2015-2016, marquée par un titre de champion par une place de finaliste en Ligue des champions d'Afrique.

Au terme de la 14e journée, le club de Soustara pointe à la 6e place au classement avec 20 points, à onze longueurs du CS Constantine, sacré champion d'hiver.