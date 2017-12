LEICESTER CITY Le prix de Mahrez fixé à 55 millions d'euros

Après un début de saison quelque peu compliqué dû notamment à son transfert raté l'été dernier, Riyad Mahrez a retrouvé ces dernières semaines la plénitude de ses moyens techniques et physiques. Le joueur est redevenu efficace pour le plus grand bien de Leicester City, qui enchaîne depuis quelque temps les bons résultats en Premier League. Evidemment, ce retour en grâce de l'international algérien va inciter d'autres clubs à revenir à la charge pour essayer de le recruter dès cet hiver. Ce n'est pas la première fois que Riyad Mahrez se retrouve dans cette situation, et encore une fois, son transfert s'annonce compliqué. Car les dirigeants des Foxes, intransigeants, n'ont pas l'intention de brader l'ailier algérien. Selon Calcio Mercato, le meilleur joueur de Premier League en 2016 ne quittera pas son club actuel à moins d'une offre de 55 millions d'euros. Une somme très élevée alors que l'AS Rome est tout de même montée jusqu'à 40 millions d'euros l'été dernier.