LIGUE 1 MOBILIS (RÉSERVES) Le PAC conforte sa position de leader

Le Paradou AC, vainqueur avant-hier en déplacement face à l'Olympique Médéa (3-1), a conforté sa position en tête du classement du championnat de Ligue 1 «réserves», au terme de la 14e journée disputée le week-end. L'Entente, tenant du titre, qui suit derrière à la deuxième place (29 points), s'est imposée largement face à la lanterne rouge du DRB Tadjenanet (4-1) alors que l'USM Alger (3e, 24 pts) a été surprise à domicile face à la JS Kabylie (2-1). Les Algérois comptent un match en moins à disputer mardi prochain sur le terrain de l'ESS. Le match MC Alger-USM El Harrach ne s'est pas joué en raison de la défection de la formation harrachie. Cette 14e journée devait être clôturé hier soir avec les deux dernières rencontres au programme: CR Belouizdad-NA Hussein Dey et US Biskra-USM Bel Abbès.