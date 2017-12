LIGUE 2 MOBILIS - 14E JOURNÉE:L'AS AÏN M'LILA LEADER MALGRÉ LA DÉFAITE Le MOB et le RCR reviennent en force

La défaite du leader de la Ligue 2 Mobilis, l'AS Aïn M'lila (2-0) face au CA Bordj Bou Arréridj est le fait saillant de la 14e journée, disputée avant-hier et marquée également par les précieuses victoires du MO Béjaïa et du RC Relizane, contre respectivement la JSM Skikda et le RC Kouba sur le même score (1-0). L'ASAM avait cédé dès la 23e minute, sur un penalty de Ziad, avant que Gharbi n'aggrave la marque à la 65', sans qu'il ne puisse jamais revenir au score, surtout après l'expulsion du milieu de terrain Fouad Bouchekrit, ayant obligé les Rouge et Noir à terminer le match à dix. Une défaite sans incidence cependant sur le classement de l'ASAM, qui reste leader avec 31 points, sauf qu'il cède un peu de terrain devant ses concurrents directs pour l'accession, notamment le MO Béjaïa, revenu à seulement trois longueurs derrière, après sa courte, mais précieuse victoire contre la JSM Skikda. Les Crabes, bien que confrontés à un concurrent direct pour la montée en Ligue 1, ont abordé cette rencontre avec conviction et ont ouvert le score dès la neuvième minute, par l'intermédiaire de Noubli, et qui relègue la JSMS à la 6e place avec 23 points. L a bonne opération dans le haut du tableau a été surtout celle du RC Relizane, qui a profité des défaites de l'ASO Chlef et de la JSM Béjaïa pour s'emparer seul de la troisième place, en battant difficilement le mal-classé RC Kouba, sur une réalisation de Meziane (29'). De son côté, l'ASO s'est inclinée sur des buts de Benchergui (62') et Baâli (74'), au moment où le GC Mascara l'a emporté contre la JSMB grâce à Siam (43') et Hamri (65'), alors que Belgherbi avait réduit le score pour le club de Yemma Gouraya à la 57'. Une victoire importante pour le GCM, qui poursuit son ascension hors de la zone rouge, puisqu'il rejoint le MC Saïda à la 10e place avec 15 points chacun. Un exploit devenu possible entre autres après la défaite du MCS, ayant été battu (3-0) chez l'ASM Oran, sur des réalisations signées Mesmoudi (27'), Benouis (50') et Zahzouh (83'). La lanterne rouge CRB Aïn Fakroun n'a que chèrement vendu sa peau lors de son déplacement chez le WA Tlemcen, puisqu'il a tenu bon, ne cédant qu'une seule fois à la 74' devant Belhadj. Mais c'était une fois de trop, car ce but unique a suffi au bonheur des Zianides, qui se positionnent seuls à la 9e place du classement général, avec 16 unités, alors que le CRBAF reste bon dernier, avec 10 points. L'espoir de se maintenir en Ligue 2 reste néanmoins permis pour les «Tortues» car ne comptant que trois longueurs de retard sur l'actuel premier club non relégable, le MC El Eulma, ayant attendu la 90'+5 pour l'emporter (1-0) face au CA Batna, sur un penalty de Zitouni. Un match intense et âprement disputé, marqué entre autres par trois cartons rouges, deux côté CAB et un côté MCEE. Il s'agit de Zeghli et Bouharbit en ce qui concerne le club des Aurès et Boulaïncer, côté eulmi. Enfin, l'Amel Boussaâda n'a pas manqué l'occasion en accueillant l'ASO Chlef, qu'il a battu (2-0), grâce à Benchergui (62') et Baâli (74'). Se maintenant ainsi à la 12e place avec 14 points, au moment où les Chélifiens cèdent du terrain devant les clubs de tête, et se retrouvent à la 4e place avec 24 unités.