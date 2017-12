MONDIAL 2018-DOPAGE La star du Pérou Guerrero suspendu un an

La star du Pérou, Paolo Guerrero, déjà sanctionné provisoirement pour un «résultat anormal» à un test antidopage, a été suspendu un an par la commission de discipline de la FIFA, a annoncé l'instance du football mondial avant-hier. Le joueur a été testé «positif» à un «métabolite de cocaïne», substance inscrite sur la liste des interdictions de l'Agence mondiale antidopage, «suite à un contrôle effectué» après un match des éliminatoires pour le Mondial 2018 contre l'Argentine, le 5 octobre dernier, a déclaré la FIFA dans un communiqué. Avec cette suspension, Guerrero (33 ans) va donc manquer le Mondial 2018 en Russie (14 juin-15 juillet). Le Pérou, qui n'avait plus participé à une phase finale du tournoi mondial depuis 1982, sera privé de l'un de ses meilleurs atouts offensifs face à la France, l'Australie et le Danemark, ses trois adversaires en poule. L'ancien espoir du Bayern Munich, qui avait déjà été suspendu de manière provisoire depuis le 3 novembre dernier, avait manqué les deux rencontres du barrage qualificatif contre la Nouvelle-Zélande. Les avocats du joueur avaient déposé il y a quelques jours un recours devant la commission disciplinaire de la FIFA pour éviter une sanction définitive à son encontre. Le Pérou, 32e et dernier qualifié pour le Mondial 2018, misera sur son autre attaquant vedette Jefferson Farfan (33 ans) pour tenter de sortir de la phase de poules.