RALLYE «CHALLENGE SAHARI INTERNATIONAL» L'Algérie domine dans toutes les catégories

Les pilotes algériens se sont distingués dans toutes les catégories de la 2e étape de la 3e édition du rallye «Challenge Sahari international» qui s'est déroulée avant-hier de Tiout (Naâma) à Taghit (Béchar) sur une distance globale de 92,63 km de piste. L'Algérien Fodil Allahoum et son copilote français Bruno Sellier ont accédé à la 1ère place avec 1h3m et 9s, catégorie 4x4, suivis de Brahim Benmansour et de Mohamed Fouzi Rouibah (1h9m et 29s) à la 2e place, puis des frères Nabil et Nadhir Djoudi (1h9m et 59s) à la 3e place. Concernant la catégorie SSV, le pilote Habib Sahlaoui et son copilote Abdelmadjid Mekhanet ont occupé la 1ère place (1h13mn et 31s, suivi des frères Adiane Ammar Ouazane et Redouane Boulerbah Ouazane à la 2e place (1h13mn et 38 s) puis de Mehdi Ouazane et Abdelmadjid Ouzane à la 3e place (1h13mn et 52s). Pour ce qui est du quad (un seul pilote), Mohamed Islam Soheib a occupé la 1ère place (1h5mn et 21s, suivi de Ali Amouri (1h27mn et 37s à la 2e place. S'agissant des motocycles, la victoire est revenue à Djaâfar Serraï (1h3mn et 43s), suivi de Mohamed Sid Ali (1h7mn et 43/10e) à la 2e place et du Français Laurent Weibel à la 3e place (1h10mn et 52s). Dans une déclaration, Fodil Allahoum (Club Rama, El Mouradia) a indiqué que cette victoire a été possible grâce à la mobilisation d'un 4x4 sophistiqué, outre des moyens développés encadrés par des techniciens professionnels. Le vainqueur a exprimé le souhait que ce rallye puisse être promu au niveau mondial, notamment grâce à la contribution des sponsors. Pour sa part, Djaâfar Serraï a déclaré avoir l'habitude de participer aux rallyes locaux organisés à l'ouest du pays, ajoutant que c'est grâce à son expérience qu'il a pu remporter cette course. La 3e étape devait se dérouler hier sur la boucle Taghit-Taghit sur une distance de 161,59 km. La compétition a démarré après l'arrivée par bateau, mercredi soir, des derniers participants étrangers, retardés par les mauvaises conditions météorologiques, à partir de Marseille. Le contrôle technique des véhicules (61 motos, 2 camions, 24 4x4, 6 quads et 6 SSV) et les visites médicales pour les participants ont eu lieu mercredi dernier. Une centaine de pilotes, représentant la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal et l'Algérie participent à ce rallye, prévu en huit étapes, entre bitume et sable.