LIGUE 1 MOBILIS - 14E JOURNÉE:L'ESS REMONTE SUR LE PODIUM Les Sanafir champions d'hiver

Le CSC toujours imbattable à domicile

l'ES Sétif s'est emparée de la 3e marche du podium, en dominant le DRB Tadjenanet (2-0), alors que l'USM Alger et la JS Kabylie se sont neutralisées (0-0) dans le clasico.

Le CS Constantine s'est assuré le titre symbolique de champion d'hiver, avant-hier, lors de la 14e journée de Ligue 1 Mobilis, malgré le nul concédé à domicile (1-1) face à la lanterne rouge, l'USM Blida, au moment où l'ES Sétif s'est emparée de la 3e marche du podium, en dominant le DRB Tadjenanet (2-0), alors que l'USM Alger et la JS Kabylie se sont neutralisées (0-0) dans le clasico. D'une redoutable efficacité depuis l'entame de la saison, y compris face aux ténors de la Ligue 1, l'attaque des Sanafir a marqué le pas contre le dernier du classement, avec un seul but inscrit par l'ex-Belouizdadi Boubekeur Rebbih (27'), et auquel avait répondu le Blidéen Aouameri à la 72'.

Le CSC est néanmoins assuré de conserver sa première place à la fin de la phase aller, synonyme de titre honorifique de «Champion d'hiver», car disposant de cinq points d'avance sur son premier poursuivant au classement, la JS Saoura, battue de son côté par le MC Oran un peu plus tôt dans l'après-midi, sur un but de Saïd (25').

L'USM Alger a lui aussi marqué le pas au cours de cette journée, après le nul concédé sur sa pelouse devant la JS Kabylie (0-0) dans le traditionnel «clasico». Les Rouge et Noir restent scotchés ainsi à la 6e place avec 20 points, mais avec un match en moins, au moment où la JSK est 10e, ex aequo avec l'Olympique de Médéa, avec 16 unités pour chaque club. Les rumeurs faisant état d'un éventuel départ du coach Kheireddine Madoui vers le club tunisien, l'Etoile Sportive du Sahel, n'ont eu aucune incidence négative sur le rendement de l'ES Sétif, qui a réussi une très bonne affaire en reprenant seul la troisième place du classement, après sa victoire par deux buts à zéro contre le DRB Tajenanet, grâce à Benayad (5') et Rebiaï (37').

Un précieux succès qui ramène l'Aïgle noir à seulement deux longueurs de la JS Saoura, alors qu'après sa défaite à Sétif, le DRBT se retrouve dans une inconfortable position de premier club non relégable, avec 14 points. De son côté, l'Olympique Médéa a renoué avec le succès en disposant difficilement du Paradou AC, grâce à une réalisation de Bouabdallah (71'), permettant aux protégés du coach Sid Ahmed Slimani de se hisser à la 10e place, qu'ils partagent avec la JS Kabylie, avec 16 points pour chaque club, alors que le Paradou reste 7e avec le CR Belouizdad, avec 18 unités pour chaque club, mais une rencontre de plus à disputer pour les Belouizdadis. Cette 14e journée avait démarré jeudi, par un derby algérois, entre le MC Alger et l'USM El Harrach, ayant tourné à l'avantage du Doyen, vainqueur (2-0), grâce à Hachoud (64') et Bendebka (65'). Un précieux succès pour le MCA, car il lui permet de se hisser à la 4e place avec 22 points au moment où l'USMH reste scotchée à l'avant-dernière place, avec seulement neuf unités au compteur, et se voit ainsi de plus en plus menacée de relégation.

La journée devait se clôturer hier soir, avec le déroulement des deux derniers matchs au programme: US Biskra-USM Bel Abbès et CR Belouizdad-NA Hussein Dey.