STADE DE TIZI OUZOU 5 milliards de dinars de plus

Par Aomar MOHELLEBI -

Le nouveau complexe sportif accuse un retard énorme

La rallonge permettra de couvrir la prise en charge de tous les travaux jusqu'au 31 décembre prochain.

Lors de sa visite, hier, dans la wilaya de Tizi Ouzou, El Hadi Ould Ali, ministre de la Jeunesse et des Sports a annoncé que le gouvernement vient d'accorder une enveloppe supplémentaire de l'ordre de cinq milliards de DA afin de permettre d'augmenter la cadence des travaux de réalisation du nouveau complexe sportif de Tizi Ouzou, qui accuse un retard énorme, faut-il le rappeler. Lors de la visite effectuée sur site par le premier responsable du secteur de la jeunesse et des sports, il a été constaté que depuis l'avant-dernière visite, le rythme des travaux a connu une amélioration considérable. Et actuellement, le taux d'avancement global est de 70%, ce qui permet à El Hadi Ould Ali d'affirmer que la fin des travaux et la réception de ce complexe sportif auront lieu au plus tard en juin 2018 (avant la fin du premier semestre de l'année 2018).

La rallonge de cinq milliards de dinars algériens permettra de couvrir la prise en charge de tous les travaux jusqu'au 31 décembre prochain, a indiqué El Hadi Ould Ali, lors de la même visite. Ce dernier a rappelé l'importance capitale accordée par le ministère de la Jeunesse et des Sports au projet du complexe sportif de Tizi Ouzou dont le stade est doté de 50.000 places. «Un suivi permanent est assuré entre les services concernés au ministère de la Jeunesse et des Sports et les services techniques de la wilaya de Tizi Ouzou afin de permettre au projet de ne pas accuser encore davantage de retard», a affirmé

El Hadi Ould Ali qui a tenu à féliciter les entreprises qui réalisent ce projet pour avoir respecté leurs engagements suite à son avant-dernière visite d'inspection effectuée dans la région.