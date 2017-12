MALGRÉ LA MENACE DES DETTES, LES CLUBS ENTAMENT LEUR MERCATO La FAF et la LFP vont-elles sévir?

Par Saïd MEKKI -

Le président de la LFP, Kerbadj, avec Ali Malek, président de la Ligue amateur

Faut-il le rappeler, les membres du BF ont été précis en réitérant la détermination de la FAF à appliquer l'«accession administrative» qui consiste à ne pas valider l'accession sportive d'un club, professionnel soit-il ou amateur, qui n'aurait pas assaini sa situation financière.

On se rappelle qu'à trois mois de l'expiration du délai qui leur a été accordé afin d'assainir leur situation financière, le Bureau fédéral, présidé par Kheïreddine Zetchi avait relevé l'«ampleur» des dettes des clubs.

Le montant global des dettes des clubs professionnels des Ligues 1 et 2 s'élevait alors à «plus de 500 millions DA». Mais, aujourd'hui, des clubs parmi lesquels justement ceux encore endettés procèdent déjà aux négociations avec des joueurs dans la perspective de les recruter durant ce mercato d'hiver. «Vu que la majorité des clubs de Ligue 1 Mobilis et de Ligue 2 Mobilis sont endettés, le Bureau fédéral a décidé de porter le seuil de l'interdiction de recrutement durant le marché de transfert hivernal à 10 000 000 DA, ce qui veut dire que les clubs dont le montant global des dettes envers des joueurs ou des entraîneurs est supérieur à cette somme sont interdits de recrutement», a annoncé la FAF, lors du dernier Bureau fédéral. Mais, c'est à se demander si vraiment l'instance fédérale va jusqu'à appliquer à la lettre les règlements et lois en vigueur? C'est toute la question que se pose le commun des fans du football alors que le symposium de l'instance fédéral est prévu dès demain pour deux jours, il est à se demander si une «nouvelle sortie» n'est pas à prévoir suite aux demandes ou propositions futures des responsables des clubs concernés durant ce fameux symposium appelé à quantifier et faire le bilan du football algérien dans la perspective de le sortir du marasme dans lequel il se trouve.

Il y a trois mois, faut-il bien le rappeler, les membres du Bureau fédéral ont été très précis en réitérant la détermination de la FAF à appliquer la règle de l'«accession administrative» qui consiste à ne pas valider l'accession sportive d'un club, professionnel soit-il ou amateur, qui n'aurait pas assaini sa situation financière.

Une dernière mise en demeure a été envoyée aux clubs concernés avant la saisine de la Commission de discipline pour l'application de la réglementation qui prévoit, dans pareils cas, une défalcation de points, voire même une rétrogradation administrative.

A ce moment-là et cela n'a certainement pas beaucoup changé, au total, 13 clubs de Ligue 1 et 13 de Ligue 2 Mobilis étaient endettés envers des joueurs et/ou entraîneurs, dont certains «lourdement», a expliqué alors Louiza Madani, présidente de la Commission des finances et membre de la Commission de résolution des litiges, lors de la réunion du Bureau fédéral de la FAF. La représentante de la CRL a demandé à ce que les frais de traitement des dossiers soient déduits par la Ligue de football professionnel (LFP) des droits de retransmission des clubs, ce que la LFP a accepté, selon la même source. Lors du dernier Bureau fédéral, il y a juste quelques jours, abordant ce problème des dettes des clubs de Ligue 1 Mobilis et Ligue 2 Mobilis envers des joueurs et entraîneurs, M. Kerbadj a annoncé qu'il sera abordé et tranché bientôt avec la soumission des décisions de la Commission de résolution des litiges (CRL) à la Commission de discipline, conformément à la réglementation en vigueur. De son côté le Bureau fédéral a rappelé la nécessité, pour les clubs endettés envers des joueurs et des entraîneurs, d'apurer leurs situations financières le plus tôt possible afin d'éviter les sanctions prévues par la loi, tout en prenant note que des clubs ont fait l'effort de payer une partie ou la totalité de leurs dettes ces dernières semaines. Quant à Mme Louiza Madani, chef du service juridique à la Fédération algérienne de football, elle a annoncé que des clubs ont fait l'effort d'essayer de régulariser leurs situation financière vis-à-vis des joueurs et entraîneurs qui détiennent des créances auprès d'eux, notamment le DRB Tadjenanet qui a apuré toutes ses dettes et à qui il ne reste à épuré que les frais de procédure. De même, le CR Belouizdad a remboursé un montant de 21 600 000 DA.

Par ailleurs, elle a rappelé que les engagements par écrit entre les joueurs et les clubs pour des règlements à l'amiable sont pris en considération pour la déduction des montants des dettes. Affaire à suivre...