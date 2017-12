CHAMPIONNAT TURC Feghouli buteur, Galatasaray en tête

Galatasaray a repris, au moins provisoirement, la tête de la SüperLig après sa victoire 4-2 contre Akhisar Belediyespor. Sofiane Feghouli dont c'est le troisième match depuis son retour de suspension marque aussi son retour en forme avec un troisième but en championnat. Menés 0-2 à l'issue de la première mi-temps, les Stambouliotes vont se rebiffer en seconde période, en revenant au score en six minutes grâce à des buts signés Fernando (49e) et Bafe Gomis (51e). Ce sera ensuite le Marocain Belhanda, qui permettre aux siens de mener grâce à un but à la 70e, avant d'être aussi impliqué sur le quatrième but inscrit par Feghouli dans les arrêts de jeu. En effet, l'Algérien lance Belhanda dans la surface, le ballon est contré et c'est Feghouli qui conclut d'une balle un peu écrasée (90'+4').