DIDIER GOMEZ S'EN VA À L'AMIABLE Bouzidi nouveau coach de la JSM Skikda

La JSM Skikda a décidé de se séparer à l'amiable de son entraîneur franco-portugais Didier Gomes da Rosa, au lendemain de la défaite concédée sur le terrain du MO Béjaïa (1-0) comptant pour la 14e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis, a-t-on appris hier auprès du président du club Noureddine Bouchoul.

«Nous avons décidé de se séparer à l'amiable de l'entraîneur Didier Gomes. Cette décision a été prise par le club suite aux derniers mauvais résultats concédés lors des quatre derniers matchs avec un bilan maigre d'un seul point récolté contre trois défaites», a indiqué Bouchoul.

Selon la même source, le technicien Youcef Bouzidi a été contacté pour remplacer Gomez. Bouzidi a débuté la saison en cours sur le banc du RC Relizane (Ligue 2) avant de démissionner au terme de la 3e journée. «Le club a choisi de confier la barre technique à Bouzidi. Il sera présent à Skikda dès lundi (ndlr)», a fait savoir le président des Noir et Blanc. Par ailleurs, la direction skikdie prévoit de recruter trois nouveaux joueurs lors du prochain mercato hivernal. «Nous avons un programme pour renforcer l'équipe lors du prochain mercato, il y aura trois nouvelles recrues. Normalement, nous allons engager un défenseur axial, un milieu de terrain et un attaquant», a précisé Bouchoul.

Au terme de la 14e journée, la JSMS pointe à la 6e place au classement avec 23 points, à huit longueurs du leader l'AS Aïn M'lila. Lors de la 15e et dernière journée de la phase aller prévue vendredi prochain, la JSMS recevra le MC El Eulma (13e/13 points).