LATÉRAL GAUCHE DU PSG Berchiche dit encore non à l'Algérie

Au moins Yuri Berchiche (27 ans) s'est montré très clair. Alors que la presse algérienne annonçait cette semaine que le manager général de la sélection algérienne, Hakim Meddane, avait prévu de rencontrer le latéral gauche du Paris Saint-Germain pour tenter de le convaincre d'opter pour les Verts, celui-ci vient de fermer la porte au pays de son père. «Je suis né en Espagne, mon père est originaire de là-bas mais j'ai complètement fermé la porte à cette possibilité,» a lancé l'ancien joueur de la Real Sociedad après la victoire contre Lille (3-1) avant-hier soir en Ligue 1. Par le passé, l'Espagnol avait déjà repoussé deux fois les avances de la Fédération algérienne de football, qui l'aurait contacté via des intermédiaires, expliquant n'avoir aucun lien véritable avec l'Algérie. De toute façon, Faouzi Ghoulam, blessé pour plusieurs mois, est indiscutable à gauche et les Ferhani, Abdellaoui, Nessakh et même Mohamed Farès constituent des doublures très conquérantes.