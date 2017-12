LEICESTER S'EST IMPOSÉ À NEWCASTLE Superbe but de Mahrez

Nouvelle victoire et nouveau but de Mahrez avec Leicester, qui réussit à s'imposer à Newcastle et enchaîner une troisième victoire de suite en Premier League. Menés 1-0 après l'ouverture du score de Joselu (4'), les Foxes ont égalisé grâce à un exploit de Mahrez. Lancé des 40 mètres par Ndidi, il va traverser le terrain balle au pied, avant de piquer dans l'axe et placer une frappe croisée imparable (20'), 1-1. En seconde mi-temps, c'est encore lui qui lance Allbrighton, d'une très longue transversale, avant que ce dernier, d'une remise instantanée, ne trouve Damarai Gray, qui donne l'avantage (60'). Pourtant, Newcastle va égaliser par Gayle à la 73e minute mais les Foxes ne renoncent pas. Entré à la place de Gray, le Japonais Okazaki va se trouver à la réception d'un centre de Vardy, mais Ayoze Perez, qui le suit de près, va tromper son gardien (86e), 2-3. Leicester est désormais 8e au classement, à seulement 5 points de Tottenham...