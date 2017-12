LIGUE 1 MOBILIS - 14E JOURNÉE:PRÉCIEUSE VICTOIRE DE L'US BISKRA Le NAHD toujours "bête noire" du CRB

Le NA Hussein Dey a confirmé son statut de «bête noire» du CR Belouizdad en dominant cet éternel rival (2-0, mi-temps 0-0) en match derby disputé avant-hier au stade du 20-Août 1955, pour le compte de la 14e journée de Ligue 1 Mobilis, ayant vu l'US Biskra engranger un peu plus tôt dans l'après-midi trois précieux points dans la course au maintien, après sa victoire (2-1) contre l'USM Bel-Abbès.

Les Sang et Or avaient prudemment démarré ce match, en se découvrant très rarement. Ce n'est qu'en deuxième mi-temps qu'ils ont mis «le turbo», ouvrant les score par Brahimi (53') avant de doubler la mise par le fraîchement incorporé Khacef (69'). Une importante victoire pour le Nasria qui, outre le prestige et la fierté de remporter ce derby, se hisse à la 7e place du classement général, qu'il partage avec son adversaire du jour et le Paradou AC, avec 18 points. Un succès qui devrait conforter même le coach Billel Dziri dans son poste, car la direction du NAHD avait conditionné son maintien jusqu'à la fin de la saison par la réussite de bons résultats dans ce qui reste de la phase aller. Un peu plus tôt dans l'après-midi, l'US Biskra avait engrangé trois précieux points dans la course au maintien, après sa victoire contre l'USM Bel Abbès (2-1) et revient à une longueur du DRB Tadjenanet, le premier club non relégable, qui occupe actuellement la 13e place, avec 14 unités. Les Zibans, qui jouaient sans public en raison du huis clos, s'étaient faits un peu peur, car après l'ouverture du score par Berbèche (3'), les visiteurs avaient réussi à égaliser par Khali (13'), mais à force d'insister, ils ont réussi à reprendre l'avantage à la 70', grâce à Chaouti. La veille, le CS Constantine s'est assuré le titre symbolique de champion d'hiver, malgré le nul (1-1), concédé à domicile face à la lanterne rouge, l'USM Blida.