MC ORAN Bouakkaz promet de faire le plein au retour

L'entraîneur du MC Oran, Mouaz Bouakkaz, a promis un «carton plein» de son équipe à domicile lors de la phase retour, après avoir perdu 11 unités dans son stade fétiche Ahmed-Zabana, lors de la première manche du championnat de Ligue 1. «Nous avons perdu des points précieux lors de la phase aller, notamment sur notre terrain. On était tout simplement en train de se chercher, mais je promets que ce scénario ne se reproduira pas au cours de la seconde partie de la saison», a déclaré le technicien tunisien à l'issue de la victoire à domicile de son équipe face au dauphin, la JS Saoura (1-0), vendredi dans le cadre de la 14e journée de la Ligue 1.

Le Mouloudia a disputé pour l'occasion son ultime match à Oran en cette année 2017. Elle y a renoué avec le succès après son nul contre l'USM Alger (1-1), la semaine dernière pour le compte de la 13e journée. Il s'agissait, en effet, du 4e nul des Mouloudéens à Zabana où ils ont également concédé une défaite face au champion sortant, l'ES Sétif (1-2). Lors de la prochaine journée, la dernière de la phase aller, les Hamraoua se rendront à Tizi Ouzou pour y affronter la JS Kabylie.

Arrivé l'été dernier au MCO, Bouakkaz, qui a eu la saison dernière une belle expérience avec le RC Relizane malgré la relégation de ce dernier en Ligue 2, avait déclaré que son objectif pour cet exercice était de bâtir une équipe compétitive capable de renouer avec les consécrations dans un avenir proche (le MCO n'a plus gagné un titre depuis 1996). C'est ce qui explique la promotion de plusieurs joueurs de l'équipe réserve, des moins de 21 ans, détentrice de la coupe d'Algérie de sa catégorie. Contre la JSS, ils étaient d'ailleurs plusieurs joueurs espoirs concernés par la rencontre, aussi bien sur le terrain que sur le banc de touche.

L'auteur de l'unique but de la partie, Mustapha Saïd, fait partie d'ailleurs de cette jeune génération mouloudéenne sur laquelle beaucoup d'espoirs sont fondés. Grâce à sa victoire contre les gars du sud-ouest du pays, le Mouloudia occupe provisoirement la 5e place au classement avec 21 points, devancé de 10 points par le leader, le CS Constantine.