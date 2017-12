ONZE MATCHS SANS VICTOIRE Le CR Belouizdad en profonde crise

Le CR Belouizdad, battu avant-hier face à son voisin du NA Hussein Dey (2-0) au stade du 20-Août 1955, a enchaîné un onzième match sans victoire, au terme de la 14e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. La dernière victoire du Chabab remonte à la 3e journée lors du derby face au MC Alger (2-0) disputé le 12 septembre dernier. Depuis, le club phare de «Laâquiba» a perdu la notion du succès, enregistrant pas moins de neuf matchs nuls. Le Chabab compte deux défaites concédées en derbies algérois face à l'USM Alger (4-0) et samedi face au Nasria. Un maigre bilan pour une équipe qui avait pourtant entamé la saison sur les chapeaux de roue en alignant trois victoires en autant de matchs avant de trébucher. «Nous sommes forcément déçus par ce résultat, car on s'attendait à sortir de la crise que nous traversons. Nous n'avons rien fait pour gagner. Les joueurs étaient sous pression. Maintenant, il ne faut pas baisser les bras d'autant plus que nous sommes tenus par l'obligation de relever la tête. Il est temps de penser sérieusement au problème que vit le club depuis un bon moment», a indiqué le coach belouizdadi, le Serbe Ivica Todorov, à l'issue de la rencontre face au NAHD. Plus que jamais contesté, l'entraîneur du Chabab est appelé à trouver les solutions adéquates pour permettre à l'équipe d'amorcer un nouveau départ en championnat, au moment où la coupe d'Algérie remportée en juillet dernier et qui devait booster le groupe s'est avérée finalement juste un rayon de soleil dans l'obscurité.