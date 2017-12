LE MATCH EMIRATS ARABES UNIS-ALGÉRIE ANNULÉ Les plans de Madjer chamboulés

Par Lounès MEBERBECHE -

Le coach de l'EN devrait trouver un autre sparring-partner

Selon toute vraisemblance, la Fédération émiratie aurait finalement préféré participer à ce tournoi au Koweït pour bien se préparer que d'affronter l'EN algérienne composée des joueurs locaux seulement.

Ayant officiellement annoncé avant-hier une liste de 21 joueurs locaux qui étaient convoqués pour le stage de la sélection algérienne, prévu du 17 au 23 décembre au Centre technique national de Sidi Moussa, le staff technique national, sous la conduite de Rabah Madjer, a vite déchanté hier en apprenant la (mauvaise) nouvelle de l'annulation de ce match amical, prévu face à la sélection des Emirats arabes unis à Dubaï.

Cette joute amicale devait constituer un test pour les joueurs locaux afin de dégager un groupe pour ensuite préparer les prochains matchs amicaux, en mars et mai 2018. Finalement, le programme de la FAF et de l'EN a totalement foiré suite à cette annulation qui fait suite à la décision des Emirats arabes unis de prendre part à la 23e édition de la coupe du Golfe, délocalisé du Qatar au Koweït, prévue du 22 décembre au 5 janvier prochain. C'est le quotidien émirati El-Emirat El-Youm qui a rapporté avant-hier cette nouvelle, par le biais du manager général de l'EN émiratie, Abdellah Salah, qui a révélé l'information. Selon le dirigeant émirati, c'est sur demande de l'entraîneur Zaccheroni que le match a été annulé, en raison de la participation de la sélection émiratie à cette coupe du Golfe prévue au Koweït. Une hypothèse qui ne tient pas vraiment la route étant donné que le technicien italien a lui-même annoncé avant-hier matin sa liste des 26 joueurs retenus en vue des deux matchs amicaux, dont celui face à l'Equipe nationale A', comme l'a rapporté la Fédération des Emirats sur son site officiel. Les 26 joueurs retenus, évoluant tous dans le championnat local, devaient entamer demain un stage à Dubaï, alors que les entraînements se dérouleront sur le terrain du club d'Al-Wassl. Les joueurs d'Al-Jazira devaient rejoindre le regroupement à l'issue de la fin de leur aventure au Mondial des clubs qui se déroule actuellement aux Emirats arabes unis dans les villes d'Abu-Dhabi et d'Al-Aïn. Les Emirats arabes unis disputeront un match amical le 17 décembre contre le Panama. Les coéquipiers de Ali Mabkhout préparent la coupe d'Asie des nations, dont la phase finale aura lieu aux Emirats du 5 janvier au 1er février 2019. Toutefois, et selon toute vraisemblance, la Fédération émiratie aurait finalement préféré participer à ce tournoi au Koweït pour bien se préparer que d'affronter l'EN algérienne composée des joueurs locaux seulement et ce, après avoir essuyé le refus de la FAF de disputer ce match avec les joueurs «pros», étant donné que ce n'est pas une date FIFA et qu'il serait délicat de convaincre leurs clubs de les lâcher en cette période importante de la saison. Ainsi, et suite à cette décision inattendue, le sélectionneur Rabah Madjer devrait revoir ses plans pour cette période de trêve hivernale qu'observera le championnat algérien, en tentant d'organiser un autre match amical pour les joueurs locaux pourquoi pas face à une sélection africaine qualifiée au CHAN 2018 afin de jauger leurs capacités. Avec six joueurs convoqués, l'USM Alger est le club le mieux représenté dans la liste de ces 21 éléments retenus, suivie de l'ES Sétif et du CS Constantine, avec quatre joueurs chacun.