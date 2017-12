SYMPOSIUM SUR LE RENOUVEAU DU FOOTBALL ALGÉRIEN AU CIC AUJOURD'HUI Décidez messieurs!

Par Saïd MEKKI -

Le président de la FAF en compagnie du DTN et du DEN

huit thématiques seront débattues au cours de ce symposium pour enclencher «le renouveau du football algérien».

Depuis les Assises du football des années 90 sous la direction du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Lebbib, la balle ronde algérienne n'a plus fait son bilan exhaustif et ce sera donc avec le symposium prévu aujourd'hui que les concernés vont débattre des faiblesses et des moyens d'y remédier en vue notamment d'assurer un bon «redémarrage» du sport le plus populaire en Algérie. Ce Symposium sur le renouveau du football algérien est donc prévu aujourd'hui et demain au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal, sis au Club des Pins, à Alger. Ce symposium est d'ailleurs placé sous le haut patronage de Son Excellence le président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika. Son objectif n'est autre que d'établir un diagnostic sur les problèmes qui rongent le football algérien, avant de proposer des remèdes efficients à travers des recommandations pour le «relancer sur des bases actualisées». Toutes les parties prenantes sont associées à ce «diagnostic exhaustif», à savoir la famille du football, les spécialistes, les scientifiques, les journalistes et les pouvoirs publics. Pour ce faire, huit thématiques seront débattues au cours de ce symposium pour enclencher «le renouveau du football algérien». Nombreux intervenants sont attendus aujourd'hui et demain et parmi les communicants qui interviendront pendant ce symposium, on citera, entre autres, Boualem Charef, Mohamed El Morro et Reda Abdouche. Ce Symposium sera d'ailleurs rehaussé bien évidemment par la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, du président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, et d'un représentant de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn). A noter enfin que ce symposium sera clôturé mardi soir, vers 19h, par une cérémonie d'hommages» a conclu la FAF. Du programme on notera qu'après l'ouverture officielle dès 9h30 aujourd'hui, un court-métrage sur la situation du football algérien sera projeté avant le début des travaux dans les ateliers à partir de 10h30. Ce débat en plénière aura lieu avec un panel de spécialistes constitué, notamment du ministre de la Jeunesse et des Sports, du président de la Fédération algérienne de football et d'un représentant de la direction générale de la Sûreté nationale? Dans l'après-midi, c'est la présentation de communications en plénière qui est prévue, suivies d'un débat. Les communicants sont Boualem Charef, Mohamed El Morro et Reda Abdouche. Pour le programme de la deuxième journée prévue mardi, il débutera à 9h30 avec la présentation de communications en plénière, suivies d'un débat. Les communicants seront Mohamed Goufi, Abdelkrim Medouaret Yacine Benhamza. Dans l'après-midi il y aura donc à partir de 14h00, la lecture des recommandations des huit ateliers par les rapporteurs d'ateliers avant la cérémonie de clôture prévue à 19h.