CHAMPIONNAT CROATE Soudani en tête des buteurs

Le Dinamo Zagreb, plus que jamais leader invaincu de la 1.HNL, s'est baladé, avant-hier, face au NK Istra 1961, un club contre lequel a pris l'habitude de briller Hillal Soudani. L'international algérien a marqué et délivré une passe décisive lors du large succès

(5-1, J19). L'attaquant de 30 ans a inscrit le second but de la balade des siens au stade Maksimir. Il se retrouve à la conclusion d'une jolie action collective et met à profit un centre en retrait de qualité (38'). Plus tard, il sera le passeur sur le 4e but, signé Hodzic (83'). Le Dinamo survole le classement du championnat de Croatie avec 47 points et Soudani celui des buteurs avec 11 réalisations, trois de plus que son principal poursuivant, Heber.