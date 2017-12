CHAMPIONNATS EUROPÉENS Fortunes diverses pour les Algériens

Riyad Mahrez, Sofiane Feghouli et Hilal Soudani se sont distingués le week-end dernier en contribuant aux victoires de leurs clubs respectifs dans les différents championnats européens.

Lors de la 16e journée de Premier League, Mahrez s'est illustré avec Leicester City samedi dernier en signant son quatrième but de la saison, lors de la victoire décrochée en déplacement face à Newcastle United (2-3). Mené au score dès la 4e minute de jeu, Leicester a réussi à égaliser à la 20e minute par Mahrez. Bien servi dans l'axe par le défenseur nigérian Onyinye Ndidi, le joueur algérien est allé battre le portier des «Magpies» Karl Darlow d'un tir puissant du pied gauche.

En revanche, l'autre international algérien de Leicester l'attaquant Islam Slimani n'a pas été convoqué pour cette rencontre. L'ancien buteur du Sporting Lisbonne (Portugal) n'entre plus dans les plans de l'entraîneur français Claude Puel et cela pour le deuxième match de rang. En Turquie, le milieu offensif Sofiane Feghouli a participé au festival offensif de Galatasaray face à Akhisar Belediye (4-2) dans le cadre de la 15e journée du championnat.

L'ancien joueur du FC Valence et de West Ham a marqué le 4e but de son équipe lors ce match à la 90e minute de jeu. Il s'agit du troisième but de Feghouli avec le club d'Istanbul depuis le début de la saison.

Un précieux succès qui permet à Galatasaray de conforter son fauteuil de leader. Du côté de l'Europe de l'Est, l'attaquant Hilal Soudani a confirmé encore qu'il reste l'un des buteurs les plus redoutés du championnat croate en marquant son 11e but lors de la large victoire décrochée à domicile devant NK Istra 1961 (5-1) pour le compte de la 19e journée de la compétition. En France, Lille OSC de Yassine Benzia et Dijon FCO de Mehdi Abeid ont concédé de lourdes défaites face respectivement au Paris SG (3-1) et à Guingamp (4-0), à l'occasion de la 17e journée de Ligue 1. Le Stade rennais où évoluent les deux défenseurs de l'EN Ramy Bensebaini et Mehdi Zeffane est allé faire match nul sur le terrain du FC Metz (1-1). Zeffane a été titularisé pour la quatrième fois de rang depuis l'arrivée à la barre technique de Sabri Lamouchi, alors que Bensebaini n'a pas été retenu pour ce déplacement en Lorraine, lui qui revient de blessure.

L'AS Monaco où évolue l'ailier Rachid Ghezzal, entré en cours de jeu, s'est imposée à la maison face à Troyes (3-2). Aissa Mandi et Ryad Boudebouz avec le Betis Séville (Espagne) et Sofiane Hanni avec Anderlecht (Belgique) ont essuyé des défaites à la maison.

Le Betis s'est incliné à domicile face à l'Atletico Madrid (1-0), alors que l'Anderlecht, a été piégé par le Sporting Charleroi (3-1).

Enfin, au Portugal (14e journée), le FC Porto de Yacine Brahimi a cartonné sur le terrain de Vitoria Setubal (0-5) au moment où le joueur algérien est resté muet avant de céder sa place en seconde période. Au terme de la 14e journée du championnat portugais, le FC Porto et le Sporting Lisbonne occupent conjointement le fauteuil de leader avec 36 points chacun.