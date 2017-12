COUPE DU MONDE DES CLUBS 2017:GRÊMIO-PACHUCA CE SOIR Demi-finale 100% latine

Grêmio et Pachuca donnent le coup d'envoi des demi-finales aux Émirats arabes unis 2017. Ce sera une première pour le Tricolor, une deuxième pour les Tuzos. Les deux équipes chercheront à se qualifier pour la finale, pour la première fois.

Al Aïn accueillera la 1ère demi-finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, Émirats arabes unis 2017. Le Grêmio, champion d'Amérique du Sud en titre, entre en scène avec la dynamique de son récent triomphe dans la Copa Libertadores et des bonnes performances des clubs brésiliens dans l'histoire de la compétition. Pachuca, de son côté, disputera sa 1ère demi-finale depuis 2008 après avoir souffert au premier tour pour venir à bout - après prolongations - du Wydad Casablanca, dont c'était la première participation à l'épreuve. Le choc met en jeu le premier des deux billets pour la finale du 16 décembre. Le vainqueur y retrouvera celui de la seconde demi-finale, entre Al Jazira et le Real Madrid.

Le Tricolor arrive aux Émirats avec l'énergie positive d'un débutant et le respect que confèrent les divers titres conquis par des clubs brésiliens dans la compétition. Sous la direction de l'emblématique Renato Gaúcho, l'équipe de Porto Allegre ne pourra pas compter sur son jeune meneur de jeu Arthur. En revanche, le médaillé d'or olympique, Luán, sera présent, tout comme l'expérimenté Marcelo Grohe dans les buts et le redoutable attaquant Lucas Barrios. En face, la fatigue de Pachuca après les 120 minutes de son duel avec le Wydad Casablanca ne semble pas être un grand désavantage au vu de la signification historique pour les Tuzos de ce rendez-vous avec le Grêmio. Avec l'intensité et la force collective comme principaux atouts, les joueurs dirigés par Diego Alonso essaieront de profiter de l'excellente forme actuelle de Víctor Guzmán et de Jonathan Urretaviscaya, souvent décisifs dans les derniers mètres depuis quelques mois.