LIGUE DES CHAMPIONS (8ES DE FINALE) Brahimi et Porto face à Liverpool

Le tirage au sort des 8es des finale de la Ligue des champions de l'UEFA s'est déroulé hier matin en Suisse. Dernier Algérien rescapé en C1, Yacine Brahimi sera opposé à Liverpool avec son club du FC Porto. Par ailleurs, le Paris SG de Neymar a hérité du tirage le plus relevé avec le Real Madrid de Cristiano Ronaldo double tenant du titre, pour ce qui constitue le choc des 8es de finale de la Ligue des champions, selon le tirage au sort effectué lundi. Les autres rencontres sont: Juventus-Tottenham, Bâle-Manchester City, Porto-Liverpool, Séville-Manchester United, Shakhtar-AS Rome, Chelsea-Barcelone et Besiktas-Bayern. Les 8es de finale se disputeront les 13-14 et 20-21 février (matchs aller) et les 6-7 et 13-14 mars (matchs retour).