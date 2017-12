RALLYE «CHALLENGE SAHARI INTERNATIONAL» L'Italien Cici et le Français Bunel vainqueurs de la 4e étape

L'Italien Paolo Cici et le Français Thierry Bunel ont remporté avant-hier la 4e étape du rallye «Challenge Sahari international» dans leurs catégories respectives «moto» et «auto». La 4e étape du Rallye (8-15 décembre) s'est disputée sur un circuit fermé Taghit-Taghit sur un parcours de dunes long de 38 km (2x19). Paolo Cici a remporté l'étape «moto» en 43 minutes, suivi, à la deuxième place, de l'Algérien Mohamed Sidali (46m22s) puis de Taferi Abdallah (48m48s) à la troisième place. Pour la catégorie «auto», Thierry Bunel et sa co-pilote Sophie Bunel, sont arrivés les premiers à bord d'une 4x4 après avoir traversé la distance en 1h08m39s. La deuxième place est revenue aux Algériens Nabil et Nadir Djoudi (1h11m32s), alors que les représentants du club «racing team», Hichem et Rachid Ouazan sont arrivés les troisièmes (1h17m55s). Pour la course SSV, la première place a été décrochée par le pilote Adlane Amar et son coéquipier avec un temps de 1s13m41s, suivis à la deuxième place par Abdelhamid et Mahdi Ouazan (1h13m30s) et de Habib Sahlaoui et Abdelmajid Makhnet à la troisième place (2h00m07s). Concernant la course Quads, elle a été remportée par Mohamed Islam Saib (1h03m00s). Ali Amouri (1h03m37s) et Belakhdar Bella (1h42m49s) sont rentrés respectivement en deuxième et en troisième position. La 4e étape du rallye 2017 «Challenge Sahari international» a été marquée par de nombreuses surprises, dont le renversement du 4x4 du leader, l'Algérien Fodil Allahoum, qui a perdu la première place du classement général. «Le rallye sahari international c'est fini! Le moteur de mon véhicule m'a lâché car il a atteint les 110 degrés de température donc il m'était impossible de monter les dernières dunes de la course. J'ai commis la faute de rouler trop vite. Je quitte la compétition avec beaucoup de regrets. Je donne rendez-vous à mes amis au mois de février prochain pour une nouveau challenge», a indiqué Allahoum. La 5e étape du Rallye est programmé ce lundi entre Taghit et Beni Abbès sur un parcours de 230 km.