LOUH RÉPOND AUX CRITIQUES DES DÉPUTÉS SUR LE RECOURS ABUSIF AUX ORDONNANCES "C'est un principe fondamental"

Par Nadia BENAKLI -

Selon le ministre de la Justice, 14 554 détenus ont bénéficié de la disposition de l'utilité publique appliquée depuis 2009.

Le ministre de la Justice a soldé un véritable réquisitoire aux députés. Lors de sa réponse hier, sur les deux projets de la loi portant sur le bracelet électronique et celui portant sur les compétences du Conseil d'Etat, Louh a mis les points sur les «i». A propos du recours abusif aux ordonnances, le ministre de la Justice, garde des Sceaux a soutenu que la Constitution confère au chef de l'Etat les prérogatives de légiférer par ordonnances. «C'est une procédure connue à travers le monde», a-t-il affirmé en soutenant qu'il est tout à fait logique.

Se voulant rassurant et pour fermer la parenthèse une bonne fois pour toutes, Tayeb Louh a expliqué qu'il s'agit du principe fondamental que nul ne peut violer. «Le président de la République peut légiférer par ordonnance en cas d'urgence comme le stipule l'article 107 de la Constitution, sans pour autant attendre l'aval du Parlement», a-t-il réitéré, tout en ajoutant «on ne peut pas critiquer ce principe, car il est appliqué dans tous les pays».

Tayeb Louh n'a pas apprécié les jugements de certains députés sur les décisions de justice. Sur ce point, il a été très strict en rappelant les élus au respect du travail des juges.

«On ne peut pas juger une décision de justice car vous n'êtes pas des juges», a-t-il martelé, à l'adresse des députés.

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux soutient qu'il y a des procédures qui permettent de faire appel quand une décision n'est pas conforme.

«Le travail de la justice est une ligne rouge à ne pas franchir», a-t-il affirmé, en estimant toutefois qu'on peut critiquer les décisions des institutions et celle des entreprises, mais pas celle de la justice. Usant d'un langage plus rigoureux Tayeb Louh a qualifié de dangereuses les critiques acerbes qui visent le travail des juges.

Selon lui, beaucoup d'efforts sont en cours dans le cadre du processus des réformes pour moderniser le système judiciaire et le rendre plus efficace. L'hôte des députés a mis en exergue les efforts déployés par le chef de l'Etat pour rendre la justice indépendante. «J'ai reçu des instructions directes du chef de l'Etat pour promouvoir les droits de l'homme et garantir le respect de la dignité des citoyens», a-t-il attesté.

Le ministre a annoncé par ailleurs que la désignation des présidents des cours n'obéit plus aux enquêtes des services. «C'est un véritable exploit», a-t-il reconnu, en faisant savoir que des progrès et des changements ont été opérés sans faire de promotion. Dans son intervention, Tayeb Louh a fait un bilan du dispositif de l'utilité publique.

Selon lui, 14 554 détenus ont bénéficié de cette disposition ce qui a permis de donner des résultats positifs sur le terrain.

A propos de l'introduction du bracelet électronique, l'hôte des députés a expliqué que cette option est une alternative qui permet de faciliter l'insertion des détenus dans la société.