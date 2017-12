OUVERTURE DU SYMPOSIUM SUR LE RENOUVEAU DU FOOTBALL ALGÉRIEN En attendant les résolutions

Par Saïd MEKKI -

Le président de la FAF lors de son allocution

Le Symposium sur le renouveau du football algérien a été ouvert hier au Centre international des conférences Abdellatif-Rahal au Club des Pins (Alger) par l'allocution du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, suivie de celle du président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi, avec la participation d'environ 500 personnes. Les deux premiers responsables du football algérien ont remercié, entre autres, et en particulier le président de la République, Abdelaziz Bouteflika qui a accepté que ce symposium soit placé sous son haut patronage. «C'est une rencontre de concertation réunissant toute la famille du sport national. Cette initiative vise à diagnostiquer d'abord pour donner ensuite des solutions concrètes afin d'amorcer un nouveau départ de notre football», a indiqué le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, dans son allocution d'ouverture du symposium. Le ministre n'a pas omis de lister les objectifs qu'il attend de ce symposium tout en insistant sur l'entière disponibilité de toute la composante et les institutions de son département ministériel pour aider ce rendez-vous afin d'arriver à des recommandations exhaustives pour participer activement au développement du football national. La ministre a aussi insisté sur le phénomène de la violence qui interpelle tout un chacun afin de le bannir de l'environnement sportif algérien.

Par ailleurs et toujours dans son allocution à l'ouverture de ce symposium pour le «renouveau du football national», le ministre de la Jeunesse et des Sports a saisi l'occasion pour annoncer les projets que compte concrétiser son département ministériel avec l'ensemble de la famille sportive.

Prenant la parole juste après le ministre de la Jeunesse et des Sports, le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, a déclaré que «la réalité nous oblige à reconnaître que le football algérien vit une crise multidimensionnelle. Accepter ce constat est déjà un pas en avant sur le chemin d'une profonde réflexion», a déclaré le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi qui a fait un clin d'oeil au passé en indiquant qu' «il y a eu par le passé des rencontres similaires, je pense notamment aux Assises du football national organisées en 1995 sous la conduite du défunt Rachid Harraïgue. Je pense qu'il est impossible de trouver des solutions sans associer tous les acteurs.

Le football algérien ne peut pas continuer à vivre loin de son environnement socio-économique et médiatique», a conclu le patron de la FAF. Pour sa part et compte tenu de son poste actuel, le directeur technique national (DTN), Rabah Saâdane, a donc insisté «logiquement» sur le volet formation. «Nous sommes obligés de revenir à la base, c'est-à-dire la formation et dans tous les domaines: joueurs, entraîneurs, arbitres et surtout les dirigeants qui ont les compétences pour gérer nos clubs constitués en Sociétés sportives par actions», a estimé l'ancien sélectionneur national. Dans le programme de ce Symposium du renouveau du football national, huit thèmes sont débattus à travers huit ateliers: formation et développement, football amateur, professionnalisme, financement, sponsoring et droits TV, arbitrage, moralisation du football et lutte contre la violence, problématique des infrastructures, réformes juridiques et relation avec les médias et les institutions ainsi que la médecine du football et la lutte antidopage.

Techniciens, experts et anciens joueurs, toutes générations confondues, traiteront durant deux jours donc dans les huit ateliers retenus par les organisateurs, leur sujet indiqué dans la perspective d'établir un diagnostic sur les problèmes qui rongent le football algérien, avant de proposer des remèdes efficients à travers des recommandations, en associant toutes les parties prenantes. Il est à noter enfin qu'après deux jours d'échanges et de réflexion, ce symposium sera clôturé aujourd'hui à 19h, par une cérémonie d'hommages.