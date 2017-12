LIGUE 1 MOBILIS - 8E JOURNÉE:ESS-USMA (MISE À JOUR-AUJOURD'HUI À 17H) Deux prétendants au titre s'expliquent

Par Lounès MEBERBECHE -

Un beau duel entre Sétifiens et Usmistes

Le chaudron du stade du 8-mai 1945 ne pourra certainement pas contenir tout le public sétifien qui viendra soutenir les camarades de Djabou pour tenter d'arracher une victoire face à un vieux rival pour le titre, comme ce fut le cas lors des dernières saisons.

A une journée du tomber de rideau du championnat de Ligue 1 Mobilis, un dernier match de mise à jour et qui pourrait valoir son pesant d'or dans l'ultime lutte pour le sacre, reste à disputer. Il s'agit du match en retard, comptant pour la 8e journée, qui mettra aux prises cet après-midi à 17h l'ES Sétif à l'USM Alger dans un match qui promet d'être très chaud, vu la valeur des deux formations. En effet, le chaudron du stade du 8-Mai 1945 ne pourra certainement pas contenir tout le public sétifien qui viendra soutenir les camarades de Djabou pour tenter d'arracher une victoire face à un vieux rival pour le titre, comme ce fut le cas lors des dernières saisons. L'Entente, qui compte 24 unités et pointe à la 3e place, reste sur un succès important arraché à domicile le week-end dernier face au DRB Tadjenanet (2-0). Quant à l'équipe de Soustara, positionnée à la 6e place avec 20 points, elle aura à coeur de rebondir aujourd'hui pour effacer le dernier semi-échec concédé à domicile contre la JSK (0-0). Cette affiche s'annonce donc équilibrée et ouverte à tous les pronostics, même si elle penche en faveur des locaux. Une victoire permettrait à l'Aigle noir de revenir à quatre points du leader, le CS Constantine (31 points), sacré champion d'automne, et repasser au passage à la seconde place, juste devant la JS Saoura. Ainsi, cette affiche sera d'une grande importance pour les joueurs de l'entraîneur Kheïreddine Madoui, dont l'éventuel départ à l'ES Sahel (Tunisie) a été démenti avant-hier par la direction, mais qui ne cesse de se préciser. De son côté, l'USMA, qui a souvent réussi ses voyages à Sétif, abordera cette rencontre avec la ferme intention de rebondir et pourquoi pas de se replacer dans la course au titre. Soumis à un rythme marathonien depuis son élimination en demi-finales de la Ligue des champions, le club de Soustara, qui a disputé quatre matchs en l'espace de neuf jours, est appelé à bien négocier ce déplacement, d'autant que les Rouge et Noir auront à effectuer un autre voyage à Blida pour donner la réplique à l'USMB samedi prochain, dans le cadre de la 15e et dernière journée de la phase aller. Pour y parvenir, le coach Miloud Hamdi aura la grande joie de récupérer ses deux attaquants, Abderrahmane Méziane et Faouzi Yaya, en prévision de ce choc. Blessés, ces deux joueurs avaient manqué le clasico contre la JS Kabylie, disputé vendredi au stade Omar-Hamadi. Le retour de Méziane et de Yaya devrait soulager donner plus de punch à la ligne offensive des Rouge et Noir, visiblement essoufflé après avoir disputé quatre matchs intenses en seulement neuf jours. Enfin, cette belle affiche entre prétendants au sacre sera dirigée par l'arbitre Abid Charef, qui sera assisté de Boulfelfel et de Benamara, alors que Rahmine a été désigné comme 4e arbitre.