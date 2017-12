ANDERLECHT Hanni pris pour cible par ses supporters

Le milieu international algérien s'est attiré les foudres des supporters lors de la dernière rencontre de son équipe, Anderlecht, face au Sporting Charleroi. Les fans de la formation belge en veulent à leur capitaine après ne pas les avoir salués à la fin du match ou encore ne pas s'être excusé auprès d'eux après une humiliante défaite à domicile. Sofiane Hanni et ses coéquipiers n'ont pas été à la hauteur lors de cette rencontre et n'ont pas réussi une bonne prestation. Une défaite qui coûte la seconde place à Anderlecht, qui se retrouve à la troisième avec 34 points au compteur. Le Sporting se retrouve ainsi à 10 points du leader, le Club Bruges, et se met en difficulté. En tout cas, les supporters ont fait part de leur colère sur les réseaux sociaux et ont pris pur cible Sofiane Hanni en sa qualité de capitaine et qui devrait normalement montrer l'exemple.