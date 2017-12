BAYERN MUNICH Ribéry devant la justice pour un litige avec son ancien agent

Le tribunal de Munich a entamé hier la première audience sur un litige opposant Franck Ribéry, l'attaquant du Bayern Munich, à son ancien agent Bruno Heiderscheid qui lui réclame 3,5 millions d'euros pour des commissions non versées. En costume noir, l'ancien international français est apparu dans la salle du tribunal de grande instance de la capitale bavaroise aux côtés de son avocat Gerhard Riedl. Son ancien agent affirme que le joueur lui avait promis oralement, puis par écrit en mai 2006, de lui verser une commission de 10% sur son prochain transfert en remerciement de l'avoir extirpé de Galatasaray, où il était en conflit avec le club, pour rejoindre l'Olympique de Marseille en 2005, ce que l'attaquant réfute. Si cet éventuel accord avait été respecté, M. Heiderscheid aurait dû récupérer une partie des 25 millions d'euros du transfert de l'ancien international de Marseille vers le Bayern Munich survenu en 2007. Il réclame désormais cette somme assortie des intérêts. Cependant, à cette époque là, M. Heiderscheid n'était plus l'agent de Ribéry qui s'était attaché les services de Jean-Pierre Bernès, ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille. Depuis 2007, Bruno Heiderscheid, de nationalité luxembourgeoise, et Franck Ribéry sont régulièrement allés en justice pour régler différents contentieux. En décembre 2015, la cour d'appel de Luxembourg avait condamné l'attaquant du Bayern à verser

1,6 million d'euros, plus les intérêts légaux, à son ancien agent pour une rupture abusive de contrat en 2007. Après plus d'un mois d'absence en raison d'une blessure aux ligaments croisés du genou, Ribéry, 34 ans, a fait son grand retour à la compétition la semaine dernière en Ligue des champions en étant titulaire et capitaine face au Paris SG (victoire 3-1) avant de rejouer le week-end suivant en championnat contre Francfort (victoire 1-0).