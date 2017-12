CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES ÉCHECS (JEUNES CATÉGORIES) L'Algérie termine à la 1ère place avec 12 médailles

Avec une moisson de 12 médailles (5 or, 3 argent et 4 bronze), les échiphiles algériens se sont adjugés la première place du classement général du championnat d'Afrique des jeunes catégories (U8, U10, U12, U14, U16, U18) filles et garçons, disputé du 2 au 9 décembre à Giza en Egypte.Cette belle prouesse est liée principalement aux filles de la famille Nassr qui ont remporté 3 médailles d'or et une en argent, grâce à Ryma (or en U8), Lina (or en U14), Rania (or en U16) et Manel (argent en U12). Les autres médailles d'or algériennes ont été remportées par Lina Lagab (U10) et Ziad Cheikh Boukal (U14), alors que les médailles d'argent ont été décrochées par Ilina Hadjout (U8) et Sofiane Benyahia (U12). Les médailles de bronze sont revenues à Assia Maakni (U18), Aghiles Aoudia (U8), Abdellah Amrane (U10), Wassel Bousmaha (U12).