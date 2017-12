CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE HANDI-BASKET (2E JOURNÉE) Les favoris confirment leur bonne entame

Les prochaines journées devraient permettre aux équipes de tête (FC Boufarik, M'sila, Hammadi, IR Boufarik et CRBE Harrach) de confirmer leur suprématie et décrocher l'un des quatre billets qualificatifs pour les play-offs.

Le FC Boufarik, Nour Hammadi et Nour M'sila, trois des quatre prétendants à la phase des play-off du handi-basket, ont poursuivi leur bon début du Championnat, Division Une, à l'issue de la deuxième journée disputée samedi dernier. Les trois équipes (Boufarik, Hammadi et M'Sila) partagent la première place avec quatre points chacune, après leur second succès. Le FC Boufarik et Nour Hammadi ont gagné en déplacement contre respectivement l'AKE Khemis- El Khechna (13-73) et l'ASHW Bejaia (32-68), tandis que Nour M'sila a battu l'autre club de Boufarik (l'IRB) 56-46. De son côté, le CRB El Harrach (4e au classement) et autre candidat pour jouer les play-off, est allé battre le club d'El Eulma (42-31), conservant ainsi sa 4e place avec un match en moins. En bas du classement, le club du MC Hasasna ferme la marche avec zéro point. Les prochaines journées devraient permettre aux équipes de tête (FC Boufarik, M'sila, Hammadi, IR Boufarik et CRBE Harrach) de confirmer leur suprématie et décrocher l'un des quatre billets qualificatifs pour les play-offs. En bas du tableau, le maintien sera difficile à assurer lors du tournoi de play-down qui devrait concerner au moins trois équipes. Nour M'sila est le champion d'Algérie en titre, l'IR Boufarik (détenteur de la coupe d'Algérie), est vice-champion, alors que Nour Hammadi est finaliste malheureux de la dernière coupe d'Algérie devant l'IR Boufarik. Selon le programme arrêté pour le championnat d'Algérie handi-basket, les tournois des premiers tours prendront fin en avril 2018 avec le déroulement des matchs de la 18e et dernière journée, prévus sur deux week-ends (6-7 et 13-14) qui désigneront les qualifiés aux play-offs et ceux qui joueront le maintien (play-down).