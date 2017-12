COMPÉTITIONS AFRICAINES INTER-CLUBS 2018 Tirage au sort aujourd'hui au Caire

Le tirage au sort de la Ligue des champions d'Afrique et la Coupe de la confédération 2018 sera effectué aujourd'hui au siège de la Confédération africaine de football (CAF) au Caire (Egypte). L'Algérie sera représentée dans ces deux compétitions par quatre clubs, l'ES Sétif (champion d'Algérie) et le MC Alger (vice-champion) en Ligue des champions, tandis que l'USM Alger (3e en championnat) et le CR Belouizdad (détenteur de la coupe d'Algérie) seront engagés en coupe de la CAF.

Les 12 meilleures nations africaines au classement de la CAF ont droit à deux représentants dans chacune des deux compétitions, la Ligue des champions et la Coupe de la confédération. L'édition 2018 de la Ligue des champions verra la participation de 10 anciens vainqueurs de la compétition dont l'ES Sétif et le MC Alger en plus de plusieurs prétendants sérieux au sacre.

Lors des deux dernières éditions, la phase de groupe se déroulaient entre mai et juin, mais pour cette saison, la Confédération africaine de football a modifié le calendrier en raison de la Coupe du monde 2018 en Russie. Il y aura deux tours à élimination directe en Ligue des champions et trois en coupe de la FAF avant la phase de poules qui regroupera 16 équipes dans chacune des deux compétitions, scindées en quatre groupes de quatre. Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale. Les tours à élimination directe se dérouleront en février et mars 2018 alors que la phase de poules commence en mai avec le déroulement d'une seule journée, suivie d'une pause de deux mois avant la reprise de la compétition fin juillet après le Mondial 2018 en Russie.

La CAF avait annoncé plus tôt cette année que les compétitions de clubs seraient alignées sur la saison européenne (d'août à mai) mais pour le moment aucune décision n'a été prise à ce sujet.