COUPE DU MONDE DES CLUBS 2017:REAL MADRID-AL JAZIRA CE SOIR Le Real à Abou Dhabi pour égaler le Barça

Présent devant la presse, Zinedine Zidane a clairement affiché les ambitions madrilènes dans cette compétition. Il souhaite ainsi voir les Merengues conserver leur titre cette année encore.

Champion d'Europe en 2017, le Real Madrid peut décrocher un troisième titre mondial cette semaine et ainsi revenir sur son rival historique. Avant le clásico du 23 décembre prochain contre le FC Barcelone, avant ce 8e de finale de la Champions League que tout le monde attend déjà contre le Paris Saint-Germain, le Real Madrid est à Abou Dhabi pour défendre son titre de Champion du monde des clubs. Et pour égaler le Barça, triple vainqueur de cette compétition. Le tenant du titre, sacré aussi en 2014, affrontera Al Jazira, champion des Émirats arabes unis, en demi-finales ce soir à 18h avant de retrouver, en cas de qualification, les Mexicains de Pachuca ou les Brésiliens de Grêmio pour le trophée samedi prochain. Pour finir l'année 2017 avec un cinquième trophée, après la Liga, l'UEFA Champions League, la Supercoupe d'Espagne et la Supercoupe de l'UEFA, Zinédine Zidane a convoqué un groupe de 24 joueurs, Cristiano Ronaldo faisant bien sûr partie du voyage quelques jours après avoir reçu son 5e Ballon d'or. Zinedine Zidane a clairement annoncé son intention de conserver le titre devant la presse. Ce sont les Emiratis de Al-Jazira Club qui défieront le Real Madrid ce soir en demi-finale du Mondial des Clubs. Présent devant la presse, Zinedine Zidane a clairement affiché les ambitions madrilènes dans cette compétition. Il souhaite ainsi voir les Merengues conserver leur titre cette année encore. «À chaque fois que nous nous sommes battus pour remporter un titre cette saison, nous sommes repartis avec la Supercoupe d'Europe et celle d'Espagne. C'est une compétition importante. Nous avons l'envie de revenir à la maison avec ce titre», a prévenu Zidane en ce qui concerne ce Mondial des Clubs. Le coach du Real a néanmoins déclaré que la quête de ce trophée ne serait pas simple, notamment en raison du calendrier. «Ce ne sera pas facile. Nous n'allons pas avoir de matchs faciles et nous n'allons pas gagner juste parce que nous sommes le Real Madrid. Le calendrier est ainsi, voilà tout, et nous devons penser à être bons. Nous avons du temps pour préparer les matchs et n'avons pas d'excuse», a conclu Zinedine Zidane lors de ce point presse.