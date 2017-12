FC TOULOUSE Machach porte plainte pour son licenciement

On l'attendait cette saison sur les pelouses, mais c'est finalement dans la cour de justice que va s'illustrer Zinedine Machach confronté à de sérieux problèmes avec son club de Toulouse qui l'a banni du groupe en septembre dernier avant de le licencier fin octobre. Selon Romuald Palao, avocat de Zinedine Machach, un bras de fer juridique est à prévoir entre le TFC et le milieu de terrain. «Cela va finir aux Prud'hommes, il n'y a pas d'alternative. Zinedine conteste le licenciement et la façon dont ça s'est passé. Aujourd'hui, il recherche un club», a expliqué l'avocat au média 20 Minutes. Machach, qui aurait lui aussi décidé de représenter le Maroc, contesterait la version des faits de Denis Zanko, assurant que l'entraîneur de l'équipe réserve des Violets a porté le premier coup. Il considérerait également être harcelé par le club toulousain. «Mon client est le premier à être allé au commissariat», assure Me Palao. «Il a notamment été touché à l'épaule et s'est vu prescrire cinq jours d'ITT, contre deux pour Denis Zanko.».