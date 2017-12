FESTIVAL ÉQUESTRE DU DAHRA Mostaganem accueille la 19e édition du 14 au 30 décembre

Le 19e festival équestre du Dahra aura lieu du 14 au 30 décembre au centre équestre de Sayada à Mostaganem, a-t-on appris auprès de la Fédération équestre algérienne. Cette manifestation hippique, organisée par l'association «Fares Mostghanemi» en collaboration avec la Fédération équestre algérienne, devrait regrouper plus de 100 cavaliers d'une quinzaine de clubs dans les catégories cadets, juniors et séniors de 1er degré minimum. La première semaine du 14 au 16 décembre prévoit le déroulement de la 19e édition de coupe d'Algérie par équipes seniors, s'adressant aux cavaliers 12 ans et plus, titulaires de 1er degré minimum, montant des chevaux âgés de 6 ans et plus avec des obstacles de 1,15 à 1,35 mètre. Dans cette épreuve de coupe d'Algérie, les équipes seront représentées par quatre couples cavaliers et chevaux chacune. Les huit meilleurs ayant obtenu le plus petit nombre de pénalités lors de la première et deuxième manches seront qualifiés pour la finale, prévue samedi 16 décembre. Les 21, 22 et 23 décembre aura lieu la première édition de la coupe d'Algérie juniors par équipes destinée aux cavaliers âgés de 15 à 18 ans enfourchant des chevaux 5 ans et plus, qui sera disputée en deux tours au barème A sans chronomètre pour le premier et avec chronomètre pour le 2e tour sur des obstacles de 1,20m et 1,25m. Ce festival équestre sera clôturé avec le déroulement de la coupe d'Algérie cadets par équipes, qui aura lieu du 28 au 30 décembre, réservée aux cavaliers cadets âgés de 10 a 14 ans de premier degré montant des chevaux âgés de 4 ans et plus avec dimension des obstacles de 1,05 et 1,15 mètre.