FOOTBALLEUR AFRICAIN DE L'ANNÉE PAR LA BBC Mohamed Salah succède à Mahrez

Etincelant depuis son arrivée à Liverpool, Mohamed Salah a logiquement été sacré Footballeur africain de l'année par la BBC avant-hier. Successeur de Riyad Mahrez au palmarès, le Pharaon devance notamment Pierre-Emerick Aubameyang et son coéquipier Sadio Mané. L'international égyptien succède à l'Algérien Riyad Mahrez et il devance le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, le Guinéen Naby Keita, le Sénégalais Sadio Mané et le Nigérian Victor Moses, qui étaient les autres nommés. Auteur de 19 buts en 24 matchs toutes compétitions confondues depuis son arrivée à Liverpool cet été, le Pharaon a tout écrasé sur son passage et joué un rôle majeur également dans le parcours de sa sélection, finaliste de la CAN 2017 et de retour pour la Coupe du monde après 28 ans d'absence. Après Mohamed Barakat (2005) et Mohamed Aboutrika (2008), le Red est le 3e Egyptien à remporter ce trophée. «Je suis très heureux de remporter ce prix. J'aimerais aussi gagner l'année prochaine!», a savouré le joueur de 25 ans. «C'est toujours un sentiment spécial quand on gagne quelque chose. Je me sens comme si j'avais passé une bonne année, donc je suis très heureux. J'ai toujours suivi mon chemin, et je veux que tout le monde en Egypte suive mon chemin. Depuis que j'ai quitté l'Egypte, je veux être le meilleur Egyptien de l'histoire», a lancé le lauréat, qui a reçu son trophée en présence de son entraîneur Jürgen Klopp. Le Pharaon tentera de réaliser le doublé en étant désigné joueur Africain de l'année le 4 janvier lors des CAF Awards.