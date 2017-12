IL QUITTE L'USMA À L'AMIABLE APRÈS 11 ANS Khoualed devrait s'engager avec le club saoudien de Ohod

Le défenseur central Nacereddine Khoualed a résilié à l'amiable le contrat qui le liait à l'USM Alger, avec l'espoir de rebondir incessamment dans un club du Golfe, a annoncé avant-hier soir la direction des Rouge et Noir. «Le défenseur Nacereddine Khoualed a demandé sa lettre de libération pour pouvoir terminer sa carrière à l'étranger et le président de l'USMA, bien que soucieux de garder un des cadres de son équipe, s'est montré compréhensif et a accepté la demande du joueur, auquel il souhaite bonne chance dans sa nouvelle aventure», a indiqué le club sur son site officiel. Le club a tenu à remercier l'enfant des Ziban pour les «nombreux» et «loyaux» services qu'il lui a rendus pendant 11 ans, lui qui était arrivé en 2006 en provenance de l'US Biskra. «L'USMA va organiser une collation en l'honneur de Khoualed et à laquelle seront présents les dirigeants, les joueurs et les membres du staff technique», a encore indiqué la direction du club dans un communiqué. Khoualed (31 ans) a remporté six titres majeurs avec les Rouge et Noir, à savoir deux championnats d'Algérie (2014 et 2016), une coupe d'Algérie (2013), deux Supercoupes d'Algérie (2013 et 2016), ainsi qu'une Coupe arabe des clubs champions en 2013. Khoualed devrait rejoindre le club saoudien de Ohod, drivé par l'entraîneur algérien Nabil Neghiz et où évolue entre autres son ancien coéquipier à l'USM Alger, l'attaquant international malgache Carouls Andria.